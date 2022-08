"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 12 août 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Ce vendredi 12 août 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 54 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Vous pouvez consulter les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 12 août 2022 à 21h15] Quoi de mieux pour débuter le week-end que d'empocher 54 millions d'euros ? C'est le montant que la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, ce vendredi 12 août 2022. Pour ce faire, vous deviez trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles. Alors, êtes-vous l'heureux gagnant de l'Euromillions ? Pour le savoir, jetez vous sur les résultats ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au tirage du code MyMillion. Il pourrait vous permettre de devenir millionnaire. Quoi qu'il arrive, vous pourrez rejouer mardi prochain à l'Euromillions.

Tirage du 12/08/2022 - - - - Etoiles : -

MyMillion :

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Le mardi 19 juillet 2022, le plus gros gain jamais remporté à l'Euromillions a été décroché. Et c'est un britannique qui a gagné pas moins de 230 millions d'euros. Jusqu'ici, une française était détentrice de ce record avec un gain de 220 millions d'euros en 2021. La cagnotte de 26 millions de ce mardi 26 juillet 2022 devrait tout de même vous permettre de changer de vie, bien que très inférieur au montant record ! Et puis, si vous ne remportez pas le gros lot, vous pourrez toujours retenter votre chance dès vendredi...