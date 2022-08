Orages : les prévisions météo, quels départements en alerte ?

ORAGES. Météo France a placé cinq départements en vigilance orange ce mardi 16 août 2022. De gros orages sont attendus sur le sud du pays. En effet, Météo France annonce des orages violents accompagnés de grêle sur le sud du Massif Central et l'Aude.

[Mis à jour le 16 août 2022 à 11h18] Ce mardi 16 août 2022, l'hexagone devrait voir s'abattre la pluie et des orages, dans l'après-midi. Météo France a même placé cinq départements en vigilance orange. Il s'agit de l'Hérault, l'Aveyron, le Gard, l'Aude et le Tarn. Pour autant, le Nord ne sera pas épargné puisque l'établissement public prévoit qu'"un système pluvio-orageux aborde le nord-ouest du pays. À l'avant sur le sud-ouest et l'est du pays, le temps est encore calme." C'est donc dans l'après-midi que les dégradations sont à prévoir dans le sud : "Les orages vont devenir plus violents en cours d'après-midi sur le sud du Massif central (Tarn et Aveyron) ainsi que sur l'Aude. Ces orages seront accompagnés d'une forte activité électrique, de fortes chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation." Météo France annonce 20 à 40 mm de précipitations en une heure et des vents pouvant aller jusqu'à 80 et même 100 km/h.

Il faudra même attendre la fin d'après-midi pour voir les orages gagner le Gard et l'Hérault, les deux autres départements placés en vigilance orange. Météo France se veut très méfiante et incite les habitants à prendre leurs précautions : "Les orages s'accompagneront de phénomènes violents, très fortes rafales, grêle et activité électrique marquée. Des phénomènes tourbillonnaires, trombes voire tornades pourraient également se produire." Dans la nuit de mardi à mercredi, les orages pourraient arriver dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. C'est pourquoi Météo France indique que son alerte vigilance pourra évoluer en conséquence prochainement.