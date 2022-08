Stylos-bille : la liste des produits déconseillés, des risques de cancer ?

STYLOS-BILLES. L'achat de plusieurs stylos-bille est déconseillé par l'association UFC-Que Choisir, qui publie une enquête, ce jeudi 25 août 2022, mettant en avant les dangers de certains produits. Quels sont-ils ? La liste.

[Mise à jour le 25 août 2022 à 9h44] Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, l'heure est à l'achat des fournitures pour les enfants. Si cette année 2022 sera plus que jamais marquée sous le signe de la recherche des bonnes affaires et des économies pour ne pas voir la facture est trop salée au moment de passer en caisse, les regards des parents doivent aussi se tourner vers une étude de l'UFC-Que Choisir, publiée ce jeudi 25 août 2022, qui alerte sur les dangers de certains produits incontournables pour les élèves. Avec en tête de gondole, le stylo-bille. L'organisme assure que les composants de cet élément phare des trousses de classe ne sont pas sans danger sur les enfants puisque des substances cancérogènes ont été détectées. Quels stylos sont concernés ? Qu'a-t-il été découvert ? Comment éviter d'acheter un produit dangereux à sa progéniture ? Eclairage.

Quels stylos-billes sont dangereux ?

L'UFC-Que Choisir a évalué la composition de 36 produits liés à l'écriture, ceux étant "les plus présents dans les rayons." Sont ainsi concernés les stylos-billes et rollers, cartouches d'encre, surligneurs, feutres et crayons de couleurs. Mais c'est surtout concernant la première gamme de fournitures scolaires que l'association de consommateurs se veut inquiète. Parmi les produits testés, un ne devrait pas être commercialisé selon l''UFC-Que Choisir : le pack éco noir acheté chez B&M. Il serait "non conforme à la réglementation du fait des quantités particulièrement élevées de substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques et ne devrait pas de ce fait être commercialisé" avance l'organisme.

Ce dernier ajoute que "des substances classées cancérogènes probables" ont été détectées dans les encres de certains autres stylos-billes testés. Il s'agit du bic 'Cristal original' noir et du paper Mate 'Inkjoy' bleu.

Par ailleurs, il est noté que la présence d'allergènes, tels que les isothiazolinones (provoquant de l'eczéma), est "particulièrement élevée" sur certains produits mis en rayon, notamment des cartouches d'encre de certains stylos-billes : le stylo-bille effaçable Pilot 'Kleer' noir et le stylo-roller Pilot 'Frixion medium' bleu. Le Stabilo Boss 'Original Fluo', est également concerné.

Y a-t-il un véritable risque de développement d'un cancer ?

Dans son communiqué, l'UFC-Que Choisir évoque la présence, dans les fournitures étudiées, de composés cancérogènes, de substances classées cancérogènes probables et d'impuretés cancérogènes. Cela veut-il ainsi dire que le risque pour un enfant de développer un cancer est important ? Le raccourci serait trop facile. A ce stade, aucune étude scientifique précise n'a étudié les conséquences de ces fournitures scolaires sur les élèves et, donc, sur les risques pour leur santé. Cependant, diverses études (Ademe, Danish EPA, 60 millions de consommateurs, UFC-Que choisir), notent la présence de substances chimiques dans certaines fournitures, dont du toluène, classés comme probablement cancérogène.

Les dangers des stylos-billes pas affichés

Ce n'est pas la première fois que l'UFC-Que Choisir alerte sur les dangers des stylos-billes. En 2016 déjà, une étude de cette même association avait déjà pointé du doigt la présence de composants nocifs dans certaines fournitures scolaires. Or, depuis, il n'y a pas eu d'évolution. Et l'organisme appelle les parents à la vigilance tant bien que mal car la transparence sur les éléments constituant le produit n'est pas obligatoire. "Les fournitures scolaires ne relèvent d'aucune réglementation spécifique et ne sont pas tenues, par exemple, de mentionner la présence de substances allergisantes. Pire le fabricant peut à sa guise choisir d'apposer ou non les pictogrammes alertant sur les dangers induits par les substances présentes", souligne l'UFC-Que Choisir.