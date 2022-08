Gilles Artigues : victime de chantage, l'ex premier adjoint de Saint-Etienne porte plainte

GILLES ARTIGUES. L'ancien premier adjoint de Saint-Étienne porte plainte contre d'anciens collègues dont l'adjoint à l'Education et le maire, Gaël Perdriau, pour chantage après les révélations de Médiapart sur une vidéo intime filmée à l'insu de Gilles Artigues.

[Mis à jour le 29 août 2022 à 10h22] Gilles Artigues, l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Etienne, a décidé de dénoncer la "machination qui [lui] a pourri la vie". Ce lundi 29 août, l'homme porte plainte auprès du Procureur de la République de Saint-Etienne pour "guet-apens en bande organisé", "chantages" et "menaces", a indiqué sont avocat Me Buffard auprès de France Bleu. La plainte vise la vidéo érotique filmée à l'insu de Gilles Artigues par des "amis" politiques qui travaillaient également à la mairie dont l'actuel adjoint à l'Education, Samy Kéfi-Jérôme, selon l'enquête de Médiapart.

Selon son avocat, Gilles Artigues est "soulagé que l'affaire ait été révélée publiquement. [...] Ca fait des années qu'il subit ce chantage et comme souvent, les gens qui subissent des chantages, il y a un sentiment de culpabilité et une impossibilité de révéler les choses." Après six années de chantage - l'ancien adjoint au maire a eu connaissance de la vidéo compromettante en 2016 -, Gilles Artigues compte sur l'enquête et les preuves recueillies par le journal en ligne pour obtenir gain de cause auprès de la justice. D'autant plus que d'autres plaintes vont être déposées une pour "non dénonciation d'un crime ou d'un délit" visant le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, qui était au courant de l'existence de cette vidéo et du chantage lié selon les confidences de Gilles Artigues à son avocat. Enfin une dernière plainte dénonçant un "détournement de fonds publics" doit compléter la liste.

Gilles Artigues espère vivre la fin d'un calvaire et pourrait révéler de nouveaux éléments sur cette affaire de chantage à la justice, selon son avocat. L'ancien adjoint qui ne s'exprimait que par le biais de son avocat a brisé le silence ce 29 août dans un message publié sur Facebook. L'ancien adjoint à la mairie de Saint-Etienne a remercié les messages de soutiens qu'il a reçu et a déclaré avoir déjà pensé au suicide : "Cette vie qui est si belle et que j'ai plusieurs fois songé à quitter, tant j'étais désespéré."

De quel chantage Gilles Artigues a-t-il été victime ?

Gilles Artigues est victime d'un chantage depuis six ans. L'homme politique a été filmé à son insu pendant une soirée intime à Paris, avec un escort gay. Selon le journal Médiapart, il a été piégé par des collègues adjoints à la mairie et le but de cette opération aurait été de contenir l'influence et les ambitions de Gilles Artigues, qui subit depuis les conséquences de cet acte. L'édile est un père de famille impliqué dans la communauté catholique et la révélation de la vidéo aurait pu nuire à sa carrière, tout en allant à l'encontre des idées qu'il défendait.

Médiapart révèle que l'élu local de la majorité, Samy Kéfi-Jérôme serait à l'origine de cette vidéo. Il n'a pas souhaité répondre aux questions du journal et a d'abord nié l'existence de la vidéo, avant d'affirmer qu'elle lui aurait été volée par son ex-compagnon, Gilles Rossary-Lenglet, qui confie avoir participé à l'opération. Il rapporte au journal d'investigation que 50 000 euros auraient été réclamés en contrepartie de la vidéo et auraient transité par le biais de subventions municipales. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau nie également toute implication : "Je ne suis pas au courant d'un tel projet", allègue-t-il.

Maître André Buffard, avocat de la victime présumée, a, quant à lui, laissé entendre que son client allait certainement dévoiler de nouveaux éléments. En effet, s'il avait bien conscience d'être victime de chantage, Gilles Artigues n'avait pas compris qu'il était au centre d'une telle machination : "À l'aune de vos informations, mon client découvre qu'il a été victime d'un complot mûrement réfléchi et d'une machination visant à l'éliminer. Mon client se réserve donc le droit de révéler à la justice les détails des pressions qu'il a subies pendant toutes ces années, dans la mesure où il a décidé de porter plainte pour "chantage aggravé", écrit-il.

La vidéo en question montre un escort en train de prodiguer un massage érotique à Gilles Artigues. Durant les trente minutes et trente-trois secondes d'images, l'élu apparaît nu, mais aucune relation sexuelle n'est filmée. Selon Médiapart, le contenu est toutefois assez explicite pour mettre en difficulté Gilles Artigues. Ce dernier n'a jamais visionné l'intégralité de l'enregistrement. En revanche, une séquence de 2 minutes et 11 secondes lui a été diffusée au cours d'un rendez-vous avec Samy Kéfi-Jérôme. Intitulée "In bed with Gilles Artigues", elle montre des passages de la soirée intime de l'élu, en rappelant ses engagements catholiques. La courte vidéo se termine par un avertissement : "On va faire une pause… Suite au prochain épisode… " C'est à partir de là que le cauchemar commence pour Gilles Artigues.

Né en 1965, Gilles Artigues est apparu sur la scène politique de Saint-Étienne en 1995, comme adjoint à la vie associative, relatent Les Échos. L'homme est à l'origine de l'association " Jeunes pour une foi " qui diffuse la culture chrétienne et les expériences de radios du type Radio Espérance. Gilles Artigues a été député UDF de la Loire de 2002 à 2007. En 2007, il devient membre de la campagne présidentielle de François Bayrou. D'avril 2011 à mars 2015, il est 4e vice-président du Conseil général de la Loire, chargé de l'éducation, de la jeunesse et des politiques urbaines. Lors des élections municipales 2014 de Saint-Étienne, il s'allie dès le premier tour avec le candidat UMP, Gaël Perdriau et devient son premier adjoint après la victoire de la liste. En 2014, il est également désigné 7e vice-président de Saint-Étienne Métropole, chargé notamment de la politique de la ville. En 2020, alors que Gaël Perdriau est réélu, il est reconduit dans ses fonctions de premier adjoint au maire. Il démissionne de ce poste en mai 2022, pour "raisons professionnelles", rapporte le journal Le Progrès. Il avait à ce moment-là évoqué un projet pour lequel il devait se libérer du temps.