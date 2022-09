Crise de l'énergie : que faut-il attendre du Conseil de défense ?

ENERGIE. Le Conseil de défense exceptionnel a lieu ce vendredi à l'Elysée pour se préparer à l'hiver et la crise énergétique en évitant les coupures de gaz ou d'électricité. Des mesures pour réduire la consommation d'énergie sont attendues.

[Mis à jour le 2 septembre 2022 à 11h16] Comment la France passera-t-elle l'hiver en pleine crise énergétique ?En l'état, le gouvernement estime que des coupures de gaz et d'électricité sont "peu probables" mais il suffirait d'un problème d'approvisionnement lors des livraisons prévues ou d'un hiver particulièrement froid pour que des restrictions d'énergie soient indispensables. Le Conseil de défense qui se tient ce vendredi 2 septembre à l'Elysée doit justement se pencher sur ce scénario du pire pour prévoir et organiser les mesures nécessaires. Parmi les sujets posés sur la table : faudra-t-il d'abord couper le gaz ou l'électricité ? A quel moment et combien de temps il faudra mettre en place les restrictions ? Qui sera touché ? Et au contraire qui devra absolument être épargné ?

Pour répondre à cette série de questions et "se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver", une poignée de ministres est réunie autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne ce matin, Bruno Le Maire (Economie), Gabriel Attal (Comptes publics), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique), Christope Béchu (Transition écologique) ou encore Catherine Colonna (Affaires étrangères). La principale solution pour éviter les coupures, le délestage ou le rationnement est déjà connue : réduire de 10% la consommation d'énergie. Mais comment arriver à faire autant d'économies et qui doit faire des efforts sur sa consommation ? A priori tout le monde en baissant le chauffage d'un ou quelques degré cet hiver par exemple, mais les entreprises très consommatrices seront particulièrement surveillées et celles qui ne limiteraient pas suffisamment leur consommation pourraient faire l'objet de sanction. A l'issue du Conseil de défense, le porte-parole du gouvernement pourrait donner une conférence de presse et apporter des précisions mais selon BFMTV il ne faut pas attendre d'annonces particulières. Ces annonces sur les mesures à adopter pourraient intervenir plus tard, autour de "fin septembre - début octobre", date à laquelle la Première ministre Elisabeth Borne présentera les différents scénarios envisagés pour faire face à la crise de l'énergie.

Sans gaz russe risque-t-on la pénurie ?

Les vannes de Gazprom sont fermées. Depuis le 1er septembre 2022 l'énergéticien russe a stoppé les livraisons de gaz à destination d'Engie. Mais cet arrêt "ne change pas grand-chose" pour la France à quelques mois de l'hiver selon présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Wargon. Un avis que partage le directrice générale d'Engie qui explique ce 2 septembre sur RTL qu'"a priori on ne manquera pas de gaz". Les stocks de gaz seront remplis à 100% avant le fin de l'été selon les promesses du gouvernement confirmées par Engie. Une perspective rassurante mais pour autant suffisante ? Le doute est permis surtout si l'hiver est froid.

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assurait toutefois le 30 août sur France Inter que pour "un hiver normal, nous avons suffisamment de gaz en quantité" nuançant dans la foulée que des vagues de froid pourraient entrainer "des heures ou des jours de tension" et peut-être des coupures de gaz pour les entreprises.

Les livraisons de Gazprom interrompues

Si la France "dépend peu" du gaz russe comme l'assurait Emmanuel Macron le 26 août il n'en reste pas moins que l'approvisionnement en gaz est impacté par l'arrêt des livraisons. Le 31 août, l'énergéticien russe Gazprom a annoncé arrêter "complètement" la fourniture de gaz à partir du 1er septembre et "jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons". En cause en litige sur le paiement des livraisons, drastiquement diminuées, de gaz vers la France.

Depuis cet été, seulement 1,5 TWh par mois ont été livrés par Gazprom selon Engie qui indiquait en juillet que la part de gaz russe dans ses stocks est de l'ordre de 4%. Engie assure toutefois avoir mis en place des mesures de secours pour pouvoir poursuivre les livraisons de gaz à ses clients même en cas d'arrêt des livraisons de gaz russe. Le gaz d'Algérie se présente notamment comme une solution mais les éventuelles négociations pour des livraisons de gaz algérien sont un secret jalousement gardé. Reste que le 30 août qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement a jugé "probable" le recours à ce gaz pour assurer l'approvisionnement.

Y a-t-il des problèmes d'approvisionnement en électricité ?

L'approvisionnement et la production d'électricité en quantité suffisante posent aussi question alors que plus la moitié du parc nucléaire français, 32 réacteurs sur 56, est à l'arrêt. Autrefois autosuffisante, la France doit désormais compter sur l'importation d'électricité pour répondre à ses besoins, un problème en temps de crise énergétique. L'urgence est alors à la réduction de la consommation d'énergie pour consommer moins mais sur plus long terme. Là aussi le risque de coupure de courant prolongée est minimisé par le directeur exécutif d'EDF chargé du pôle clients, services et territoires, Marc Benayoun, qui assurait le 26 août que malgré une situation très difficile, il y a de très fortes chances que nous passions l'hiver sans délestage".

Agnès Pannier-Runacher indiquait pourtant le 30 août sur les ondes de France Inter que des coupures d'électricité pourraient survenir auprès des particuliers et des entreprises mais ne durer que "deux heures maximum". Outre les coupures c'est le risque de rationnement de la consommation d'énergie qui guette les entreprises qui seraient "les premières touchées" si nécessaire expliquait Elisabeth Borne le 29 août devant le syndicat des patrons. Pour éviter les coupures et au pire de cas un rationnement, le gouvernement doit penser et présenter des mesures intermédiaires pour limiter la consommation d'énergie à la sortie du Conseil de Défense comme la possibilité de "baisser la tension sur l'ensemble du réseau" en passant de 230 Volts à 220.