Coupure de gaz : possible cet hiver ? Pour qui ?

COUPURE DE GAZ. GRDF, le distributeur de gaz français a assuré qu'aucune coupure de gaz n'affectera les foyers de particuliers cet hiver. Il a toutefois appelé à poursuivre les efforts pour réduire la consommation d'énergie.

[Mis à jour le 22 décembre 2022 à 14h26] Si des coupures d'électricité sont redoutées cet hiver en France, le risque est écarté pour ce qui est du gaz. L'opérateur GRDF (Gaz réseau distribution France) a laissé voir des perspectives optimistes pour cet hiver et indiqué le 9 décembre dernier qu'avec des stocks remplis à ras bord, l'hypothèse de devoir couper l'alimentation en gaz des Français est balayée. En revanche, le distributeur de gaz a prévenu que certains clients, uniquement des entreprises et des industriels, pourraient subir des coupures de gaz si des tensions extrêmes se faisaient sentir sur le réseau. La probabilité pour que cela arrive est donc faible. Mais si le cas se présente, qui serait concerné par la coupure de gaz ? Seules les entreprises qui consomment 5 GWh de gaz par an, ce qui équivaut à 5 millions de Kwh par an quand la consommation moyenne d'un foyer est évaluée à 15 000 kWh par an. En France, 5 000 sociétés consomment autant de gaz rapporte France Bleu.

Les stocks de gaz sont-ils suffisants pour éviter les coupures cet hiver ?

A l'automne 2022, la crise énergétique annonçait un hiver difficile et des problèmes d'approvisionnement en gaz avec une reprise économique post-Covid-19 qui a siphonné les stocks d'énergie et les livraisons de gaz russe qui ont pris fin à cause de la guerre en Ukraine. En conséquence, le gouvernement s'est activé pour prendre les mesures nécessaires et pour remplir les stocks de gaz au maximum avant le début de l'hiver. L'objectif a été atteint début octobre selon un communiqué de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Mais même remplis, ces stocks ne peuvent pas répondre à eux seuls aux besoins énergétiques de la France durant tout un hiver. Au plus fort de sa capacité, le stockage français contient 128,5 TWh ce qui correspond à 28,5% de la consommation annuelle des Français selon les données de Gas Infrastructure Europe (GIE), soit "2/3 de la consommation hivernale des PME et des particuliers" selon la CRE. Ce sont donc ces stocks plus les livraisons assurées par certains es pays d'Europe, dont la Norvège, et d'autres pays producteurs de gaz naturel liquéfié qui vont permettre à la France de ne pas subir, ou très peu, des coupures de gaz.

La CRE et GRDF rappelaient aussi que le recours aux coupures de gaz dépendrait en grande partie des températures. Mais la vague de froid de la mi-décembre n'a pas plongé le réseau gazier dans le rouge et il semble que même en cas de nouvelle vague le réseau pourrait tenir. Cette résistance est aussi due à une baisse de la consommation observée par les opérateurs d'énergie. Et tous appellent le Français à poursuivre ces efforts pour maintenir à l'écart le risque des coupures de gaz.

Quels sont les risques de pénuries de gaz en France ?

Les risques sont quasiment nuls selon GRDF. Le fournisseur a affirmé avec certitude le 9 décembre que les particuliers ne seront pas affectés par des coupures de gaz durant l'hiver et qu'en de rares cas, seuls les entreprises et les industriels avec d'importantes consommation de gaz verront potentiellement leur alimentation coupée momentanément. A la différence des délestages électriques prévus en cas de fortes tensions sur le réseau d'électricité, aucune opération de délestage n'est prévue sur le réseau gazier comme solution pour éviter des coupures plus importantes et durables. Lesquelles ne sont même pas envisagées.

Sans évoquer des délestage, le gouvernement a invité les Français, particuliers comme professionnels, à fournir des efforts pour éviter le risque de coupures et appelle encore à poursuivre certains gestes visant à réduire la consommation d'énergie. La baisse des températures pour le chauffage à 19 ou 18°C en est le parfait exemple.

SI votre gaz est coupé, notamment en cas d'arrêt généralisé, il faut que vous contactiez le service spécialisé de GRDF (Gaz réseau de distribution France) au 0 800 47 33 33. Notez que le gestionnaire a l'obligation de vous prévenir en amont. Ainsi, le client doit pouvoir cesser sa consommation. Normalement, si l'on en croit les dernières nouvelles apportées par le directeur de l'opérateur du réseau de transport GRTgaz, Thierry Trouve, le mercredi 14 septembre dans un communiqué. Toutefois, GRTgaz a mis en garde sur des "situations de tension [qui] pourraient toutefois se développer en cours d'hiver", faisant notamment mention des "risques de réductions imposées de la consommation qui concerneraient seulement les grands consommateurs".