"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 septembre 2022 [EN COURS]"

LOTO. Ce samedi 3 septembre 2022, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 16 millions d'euros pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats seront disponibles dès publication dans cet article, aux alentours de 21 heures.

[Mis à jour le 3 septembre 2022 à 19h18] 16 millions d'euros. C'est une somme qui fait réfléchir... Que pourriez vous faire avec ? On vous arrête tout de suite, avant de rêver, il faut les gagner ! Et quoi de plus simple que de jouer au Loto pour tenter de les empocher ? En effet, c'est le montant de la cagnotte que vous propose de remporter ce samedi 3 septembre 2022 la Française des jeux. Pour participer, rien de bien compliqué : vous devez trouver les cinq bons numéros parmi 49 possibles. Vous devrez également donner le numéro chance. Alors, à vos stylos et direction le bureau de tabac le plus proche de chez vous. Vous pouvez également jouer en ligne si vous le souhaitez. Peu importe votre manière de participer, sachez que, comme aime le rappeler la FDJ, 100 % des gagnants ont participé ! Vous pourrez consulter les résultats dès publication dans la fenêtre ci-dessous. Le tirage devrait être réalisé aux alentours de 21 heures.

Pour remporter les 27 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il faut avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Ce samedi 3 septembre 2022, vous pouvez gagner 16 millions d'euros. Mais, au fait, quel est le plus gros lot jamais remporté au Loto ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre, un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine. Le dernier record date du 11 septembre avec 26 millions d'euros remportés. "Dans toute l'histoire de Loto, c'est la septième fois que le jackpot dépasse la barre symbolique des 20 millions d'euros", a indiqué la FDJ.