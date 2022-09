Orages en France : prévisions météo du mercredi 7 septembre 2022

ORAGE. Des orages virulents sont attendus dans les départements de la vallée du Rhône ce mercredi

Méfiance cette semaine : tous les instituts météorologiques indiquent que les départements situés le long de la vallée du Rhône sont concernés par des vagues orageuses. La Chaîne Météo indiqué notamment que une nouvelle vague orageuse va ainsi s'organiser dans l'est et le sud-est, entre mercredi après-midi et la nuit de mercredi à jeudi". A noter que "quelques fortes averses orageuses circuleront aussi entre les Pays de la Loire et la Normandie".

Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orange, pour ces journées de mercredi et jeudi : l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, le Rhône, le Haute-Loire, la Loire et l'Ain.

Prévisions orages mercredi 7 septembre 2022

Selon les projections de la Chaîne Météo, il faut s'attendre à des orages "accompagnés de pluie intense et localement de grêle et de violentes rafales de vent" se dirigeant vers la Bourgogne-Franche-Comté. "Dans le nord-ouest, de fortes averses orageuses, accompagnées localement de grêle, circulent entre les Pays de la Loire et le sud de la Normandie", ajoute le média, qui indique par ailleurs que "les orages les plus violents concernent l'est du Languedoc, la vallée du Rhône et les Préalpes avec de la grêle et des pluies intenses". Selon Météo France, il faut s'attendre à une nuit très agitée, avec une "ligne orageuse" qui va balayer d'ouest en est l'Hérault et le Gard, pour se décaler vers la vallée du Rhône en milieu de nuit. Les orages seront très forts dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. "Elle s'accompagne d'une importante activité électrique, par endroits de grêle et de rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h, ponctuellement plus. [...] Après le passage de cette ligne dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps redevient calme et sec", écrit encore Météo France.