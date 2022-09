Consultation nationale : c'est quoi ? Ouvert à qui ? Comment participer ?

CONSULTATION NATIONALE. Emmanuel Macron a annoncé, ce jeudi 8 septembre 2022, le lancement d'une "Consultation nationale" dans quelques jours. Quels sont les objectifs ? Qui peut y participer ? Comment ? Voici ce que l'on sait.

Le Grand débat national de retour en France ? Emmanuel Macron ne l'a pas dit en ces termes, mais c'est un dispositif aux contours très probablement similaires qui va voir le jour. En marge du lancement du Conseil national de la refondation (CNR) ce jeudi 8 septembre 2022 à Marcoussis (Essonne), le président de la République s'est exprimé pour définir les objectifs de cet organisme qui rassemble de nombreux acteurs de la vie politique, économique, syndicale ou encore associative du pays, malgré un certain boycott. Parmi ces ambitions, celle du lancement d'une consultation nationale, ouverte à tous. "Je veux remettre mes compatriotes au cœur des grands choix de la nation", a justifié le chef de l'Etat.

Qu'est-ce que la "consultation nationale" annoncée par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron ne cesse de le répéter depuis les résultats des législatives : une "nouvelle méthode" de gouvernance doit émerger en France, un pays morcelé politiquement sans majorité absolue à l'Assemblée nationale et avec divers groupes au poids non négligeable. Sans les pleins pouvoirs sur le plan législatif, le président de la République veut donc changer son fusil d'épaule pour faire avancer le pays. Son leitmotiv : s'appuyer sur les acteurs du quotidien. "Si on veut changer les choses en profondeur, il faut agir sur le terrain. C'est aussi transformer notre manière d'agir en remettant les forces sur le terrain au cœur de l'action publique", a-t-il expliqué lors de l'ouverture du CNR.

A cet effet, Emmanuel Macron a donc annoncé le lancement d'une "consultation nationale", censée permettre ainsi à tout Français de contribuer à l'avancée du débat public. "Je veux remettre nos compatriotes au cœur des grands choix de la nation. Celles et ceux qui les représentent, chacune et chacun dans leur légitimité, sont là aujourd'hui (au lancement du CNR, ndlr). Il faut qu'on puisse décliner ça et qu'ils (les Français, ndlr) puissent s'exprimer sur ces grands choix, ces grandes transitions (climatique et démographique, ndlr)."

Quand cette "consultation nationale" sera-t-elle lancée ?

Lors de l'annonce de cette "consultation nationale", Emmanuel Macron a indiqué qu'elle serait lancée "dès la semaine prochaine", sans indiquer de date précise. C'est donc au cours de la semaine du 12 au 18 septembre 2022 que cet espace de discussion sera officiellement déployé.

Emmanuel Macron devait prendre la parole pour éclaircir les contours d'un CNR jusqu'ici très flou, il en a profité pour annoncer le lancement d'une "consultation nationale"… sans en définir précisément le cadre. A ce stade, il est simplement connu que cet exercice démocratique se déroulera en ligne, ainsi que l'a indiqué le chef de l'Etat, mais aussi, a priori, lors de rendez-vous physiques. "Les débats et les coalitions d'action, on va les bâtir sur le terrain. On va ouvrir dès la semaine prochaine une consultation nationale très large qui sera en ligne, qui sera ouverte, pour qu'il y ait des débats sur le terrain, qui puissent être en ligne, qui puissent être ouverts. Tout ça mérite de la transparence, de l'ouverture… c'est plutôt mon souhait", a explique le président de la République. Pour l'heure, aucun site internet précis n'a été indiqué.

Près de quatre ans après le lancement du Grand débat national à la suite de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron entend donc redonner la parole aux Français et tenter de les impliquer, du moins sur le papier, dans les prises de décisions. "Il faut regarder en face la demande démocratique qu'il y a. Nos compatriotes veulent être mieux associés, mieux participer, plus décider", a justifié le chef de l'Etat. Le Grand débat avait permis de faire émerger, en ligne, près de 2 millions de contributions, ce à quoi se sont ajoutées celles écrites dans les près de 20 000 cahiers de doléances présents dans les mairies. Mais qu'en est-il ressorti ?

Alors que de nombreuses critiques ont suivi la fin du dispositif, affirmant que le Grand débat était un coup d'épée dans l'eau, Emmanuel Macron, lui, veut retenir les débouchées permises par ce dispositif, tout comme celui de la Convention citoyenne sur le climat. "Le Grand débat a permis de faire émerger beaucoup de questions et nous a conduit à prendre beaucoup de décisions. La Convention citoyenne, il y a des frustrations qui ont été exprimées parce qu'on n'a pas repris la totalité. Mais cela a débouché sur des choses très concrètes (décisions, texte de loi, avancées majeures). Tout cela permet de faire des choses."