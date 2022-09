"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi17 septembre 2022, 14 millions d'euros en jeu"

LOTO. La Française des Jeux met en jeu une cagnotte de 14 millions d'euros lors de ce tirage du Loto du samedi 17 septembre 2022. Les résultats seront disponibles dès que le tirage sera effectué.

[Mis à jour le 17 septembre 2022 à 17h47] Ce samedi 17 septembre, le Française des Jeux (FDJ) met en jeu un jackpot de 14 millions d'euros lors de ce tirage du Loto. Pour bien commencer le week-end avec cette cagnotte, il vous faudra trouver les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. C'est peut-être l'occasion pour vous de repartir en vacances et de prolonger l'été, ou bien d'en faire profiter vos proches ? Les résultats, ainsi que le numéro Joker+, l'option second tirage et les codes gagnants seront disponibles sur cette page, dès que le tirage sera effectué.

Néanmoins, si vous voulez tenter de remporter la cagnotte mise en jeu ce soir, il faut d'abord participer au tirage. Ainsi, il vous suffit simplement de vous rendre chez votre buraliste et de lui acheter une grille. Sur celle-ci, vous choisissez six numéros : les cinq premiers sont à choisir entre 1 et 49, et le dernier, qui est le numéro chance, est à sélectionner entre 1 et 10. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est également possible de jouer en ligne, sur Internet, ou sur l'application FDJ (disponible sur Android et iOS). Cependant, il faut être majeur pour jouer au Loto, et une carte d'identité peut vous être demandée.