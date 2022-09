"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 19 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Début de semaine morose, du côté de la FDJ. Pour son premier tirage du Loto, lundi 19 septembre 2022, la Française des jeux proposait deux millions d'euros. Les résultats sont disponibles un peu plus bas.

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 21h23] Fin du suspense ! Le tirage du Loto a livré son résultat. Alors, que fallait-il avoir joué ce lundi 19 septembre 2022 pour pouvoir devenir millionnaire ? Et surtout, y a-t-il eu un heureux vainqueur ? Ou comme samedi dernier, plusieurs grands gagnants ? Les résultats du Loto sont à retrouver sans plus attendre ci-dessous. N'oubliez pas de vérifier chaque chiffre de la combinaison gagnante, mais aussi votre code LOTO qui permet à 10 chanceux de remportés 20 000 euros lors de chaque tirage du Loto, faute d'empocher le jackpot.

Tirage du 19/09/2022 5 - 7 - 15 - 33 - 44 Chance : 1

Joker+ 8 186 908

Option 2nd tirage : 8 - 17 - 22 - 36 - 38

10 codes gagnants : A 8415 0181 - B 1264 4431 - D 1431 7174 - E 1916 2338 - E 2878 0716 - G 4443 7785 - H 1347 7762 - I 7539 3076 - J 0323 8330 - L 1214 9805

Le tirage du Loto n'a malheureusement pas fait de nouveau millionnaire dans l'Hexagone ce lundi soir. On sait d'ores et déjà que personne n'est parvenu à mettre la main sur le résultat du Loto. Pas de vainqueur du rang 2 non plus. Pour trouver les premiers petits chanceux du jour, il faut regarder du côté du rang 3. À ce stade, les grilles concernées sont cochées d'au moins quatre des cinq bons chiffres et du N°Chance du jour. Ce lundi, pas moins de 36 grilles ont ainsi été cochées. Chacune permet à son ou ses propriétaires de remporter la coquette somme de 5 194,40 euros. De quoi mettre un peu de beurre dans ses épinards ou de retenter sa chance au tirage du Loto 2 360 fois, la grille étant vendue 2,20 euros.