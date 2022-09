"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 20 septembre 2022, 174 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Super jackpot en vue ! La FDJ propose un tirage de l'Euromillions particulièrement séduisant, mardi 20 septembre 2022. Mais trouverez-vous les résultats ?

Si vous avez l'ambition de devenir rentier, c'est le moment ou jamais de tenter votre chance ! La Française des jeux (FDJ) et ses consœurs européennes proposent, mardi 20 septembre 2022, un tirage de l'Euromillions des plus intéressants. Cent soixante-quatorze millions d'euros sont promis à celui ou celle qui parviendra à trouver le résultat du jour. Comme lors de chaque tirage, il est possible de jouer jusqu'à 20h15 et les résultats de l'Euromillions seront livrés sur les coups de 21h30 sur Linternaute.

Cent soixante-quatorze millions d'euros. En voilà une sacrée somme ! On est bien au-delà des 14 millions d'euros qui étaient en jeu samedi au Loto. Mais alors, que parier pour être sûr de l'emporter ? Malheureusement, il n'existe aujourd'hui aucune science qui permet de pouvoir prédire avec certitude le résultat de l'Euromillions. Si certains joueurs se fient à leur instinct, d'autres préfèrent analyser les statistiques des chiffres les plus ou moins sortis lors des précédents tirages de l'Euromillions. Des joueurs parient, quant à eux, toujours sur la même combinaison depuis des années, tandis que d'autres préfèrent laisser le hasard décider de leur sort en optant pour l'option flash qui permet de générer des combinaisons. À chacun sa méthode, vous l'aurez compris !