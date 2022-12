ELECTRICITE. Des départements exposés à des coupures de courant et pas d'autres ?

La France va-t-elle connaître des coupures de courant cet hiver ? Des départements sont-ils plus fragilisés que d'autres ?

[Mis à jour le 14 décembre 2022 à 15h53] L'hiver 2022-2023 pourrait bien se passer sans le moindre délestage. Si rien ne peut être affirmé catégoriquement et si le gouvernement s'est bien attaché à préparer des protocoles d'urgences en cas de coupures de courant à planifier, le gestionnaire du réseau RTE se montre assez rassurant. Thomas Veyren, directeur exécutif du pôle stratégie et prospective du groupe a même clairement indiqué au Sénat ce mercredi 14 décembre que "le scénario du pire, le plus contraint a été écarté".

La consommation d'électricité des Français est sensiblement en baisse par rapport à l'an dernier, de l'ordre de 10% entre le 10 novembre et le 10 décembre, par rapport à l'année passée. "Nous avons certainement les moyens d'éviter des coupures", considère ainsi Thomas Veyren, qui précise que les installations nucléaires ont retrouvé des capacités de productions "beaucoup plus favorables".

La carte de la plateforme Ecowatt, service assuré par le réseau de transport d'électricité (RTE) qui permet de connaître le niveau de consommation en France région par région, devrait rester au vert jusqu'à la fin de l'année. Si les prévisions du gestionnaire d'énergie ne sont pas aussi optimistes pour le mois de janvier, comme tous les mois de janvier depuis une dizaines d'années, RTE se veut confiant dans les moyens du réseau d'éviter les délestages. Notamment grâce à la remise en état de réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrête en septembre. Bruno Le Maire a fait savoir sur CNews ce 14 décembre que les progrès en la matière étaient extrêmement rapides : "Nous remettons des réacteurs nucléaires en état, à l'heure où je vous parle il y a 41 réacteurs qui sont en état de fonctionne, l'objectif est d'en avoir 45 au mois de janvier", a-t-il dit.

Le délestage électrique est donc présenté comme la solution de dernier repli, et heureusement RTE comme le gouvernement écartent entièrement l'hypothèse d'un black-out généralisé. Mais reste une question : y a -t-il des zones plus à risque de ne plus être alimentées en électricité ? Si oui, lesquelles ?

Quels sont les départements concernés par les coupures de courant et le délestage ?

Pour réduire les tensions sur le système électrique, "l'effort de solidarité nationale doit être réalisé par tout le monde" juge le direction de RTE. Une déclaration qui sous-entend que tous les départements français sont susceptibles d'être visés par une opération de délestage électrique. Le gouvernement prévient que 40% des Français -ceux reliés aux mêmes lignes électriques que des établissements sensibles- peuvent être épargnés par les coupures de courant, sans aucune garantie. En ce qui concerne les 60% restants ils sont répartis sur tout le territoire métropolitain à l'exception de la Corse qui profite de sa propre production électrique reliée à l'Italie.

Certains départements ont-ils plus de risques de subir des coupures de courant ?

RTE a précisé que les délestages électriques et les coupures de courant programmés seront "répartis" et "lissés" sur tout le territoire et ne concerneront pas uniquement les départements avec les plus fortes tensions sur le réseau électrique local. Le protocole gouvernemental prévoit pour sa part qu'aucune zone ne pourra être visée deux fois de suite par une opération de délestage. En revanche, il n'est pas écarté que différentes zones d'un même département puissent être concernées par une coupure de courant successivement.

Si en théorie les délestages devraient être opérés de manière équitable sur le territoire, dans les faits certains départements français considérés comme des "péninsules énergétique" sont bien moins fournis en électricité. Ces péninsules sont des lieux moins interconnectés au réseau électrique via les lignes à haute tension et ne disposent pas de gros moyens de production propres. En France, la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont apparentées à des péninsules énergétiques. Des tensions pourraient donc être observées dans ces départements :

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Côtes-d'Armor (22)

Finistère (29)

Ille-et-Vilaine (35)

Morbihan (56)

Var (83)

Vaucluse (84)

Y aura-t-il plus de coupures d'électricité dans les villes ou en campagne ?

Le recours à de possibles délestages électriques fait craindre une différence de traitement entre les villes et les milieux ruraux. Le réseau électrique est effectivement plus dense dans les milieux urbains mais, il n'en reste pas moins qu'en cas de coupure, certains foyers ne seront plus alimentés en électricité. La seule différence pourrait concerner le réseau de téléphonie. Avec plus d'antennes disponibles qu'en milieu rural, les usagers pourraient plus facilement capter le signal d'une antenne encore en fonctionnement.

Une question sous-jacente à l'opposition entre ville et campagne est le recours au délestage à Paris. Les grandes métropoles, à l'instar de Paris, Marseille ou Lyon, abritent souvent des complexes hospitaliers et de nombreux sites dits sensibles et dispensés de coupure de courant ce qui a pour conséquence de réduire la surface potentiellement délestable. A Paris "seule 20 % de la consommation d'électricité peut être coupée", selon le gouvernement.