"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Après cinq tirages du Loto qui n'ont pas fait de grand gagnant, quelqu'un est-il enfin parvenu à trouver la combinaison ce mercredi 28 septembre 2022 ? Les résultats sont disponibles un peu plus bas.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 21h23] Après une rentrée sur les chapeaux de roues, l'envie de congés bien mérités se fait déjà sentir. Mais malheureusement pour vous, ce n'est pas ce soir que vous vous envolerez sous les cocotiers. Personne ne semble avoir eu assez de chance pour trouver le résultat du Loto, mercredi 28 septembre 2022. Résultat, la cagnotte est remise en jeu samedi, avec un million d'euros supplémentaire. Sept millions d'euros seront donc promis à qui trouvera les résultats du Loto. Mais peut-être avez-vous tout même découvert une partie de la combinaison gagnante ? Le mieux est encore de comparer soi-même.

Tirage du 28/09/2022 12 - 14 - 26 - 29 - 39 Chance : 10

Joker+ 7 850 083

Option 2nd tirage : 10 - 11 - 26 - 42 - 46

10 codes gagnants : A 1338 9913 - D 1394 3711 - D 8526 6281 - F 7164 1395 - S 8073 7765 - U 7038 0941 - U 9781 6619 - V 0699 5533 - V 0841 4996 - V 3496 8017

Pour son tirage du Loto, mercredi, six millions d'euros étaient en jeu. Avec un tel pactole, le plus dur aurait été de choisir la destination : Tunisie ? Canaries ? Et pourquoi ne pas faire fi de son bilan carbone et s'envoler pour la Polynésie ? Avec six millions d'euros, vous auriez pu sans aucun doute faire les trois. Et même plus ! La semaine à Djerba ? Vol et hôtel inclus, comptez 500 euros par personne. Si vous partez en famille, admettons que vous soyez quatre, il vous en coûtera 2 000 euros. Avec six millions d'euros en jeu, vous auriez pu vous offrir 3 000 semaines de vacances. Vous êtes plutôt Canaries ? À 735 euros la semaine par personne, il vous aurait été possible de partir 8 163 semaines, seul. De quoi occuper vos 156 prochaines années.

Pour la Polynésie française ? Comptez facilement 1 200 euros l'aller-retour en avion. Avec six millions d'euros, vous auriez pu faire 5 000 fois l'aller-retour. Sachant que le vol prend environ 20h30, vous auriez passé quelque 205 000 heures dans les airs, soit 8 541 jours, soit... un peu plus de 23 ans dans un avion. Pas sûr, en revanche, que vos petits-enfants et arrière-petits-enfants vous auraient pardonné...