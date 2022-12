Délestage électrique : des coupures de courant sont-elles à prévoir cet hiver ?

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE. Des risques "élevés" de tension sur le réseau électrique cet hiver pourraient conduire à des délestages, une solution de dernier recours pour éviter les black-out.

[Mis à jour le 1er décembre 2022 à 16h32] Avec le début de l'hiver et en pleine crise de l'énergie, le gouvernement "n'exclut pas de devoir recourir à des solutions parmi lesquelles des coupures temporaires à certains endroits". Le possible recours au délestage électrique se lit entre les lignes du discours d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement invité de BFMTV-RMC le 1er décembre. "Mais on n'en est pas là", a-t-il aussitôt temporisé. L'exécutif n'en est qu'à la première étape qui est la communication des procédures à mettre en place dans l'hypothèse d'un délestage. Au premier jour de décembre, une circulaire a ainsi été délivrée au préfet pour détailler le déroulé des événements avant, pendant et après une coupure de courant.

Le délestage électrique est considéré par le gouvernement comme une mesure "exceptionnelle" prise uniquement après l'épuisement ou le constat de l'insuffisance des autres moyens dont les comportements pour favoriser une sobriété énergétique. Il est aussi la dernière étape avant que la tension sur le réseau électrique ne plonge la France entière dans un black-out. Le réseau des transports d'électricité (RTE) est confiant sur l'inutilité de recourir au délestage durant le mois de décembre mais la situation s'annonce plus critique pour le début de l'année 2023 et si celle-ci "est très tendue sur le système électrique" des délestages deviendront nécessaires. Ces coupures ponctuelles ne seront pas inopinées mais bien annoncées et limitées à une durée de deux heures, voire un peu plus selon le temps de la remise en route du courant. L'anticipation des coupures liées aux délestages sera possible via le suivi de la consommation électrique nationale assuré par Ecowatt, plateforme de RTE. Un signal rouge permettra de prédire trois jours à l'avance d'un possible délestage lequel sera confirmé localement la veille de la coupure d'électricité, à 17 heures au plus tard. Ces signaux rouges, ou seulement oranges (pour un système électrique tendu mais a priori sans coupure), émis trois jours avant que la situation ne se complique davantage, permettront aussi d'éviter le délestage en adoptant les écogestes, des mesures visant à limiter la consommation électrique ou à la décaler pour soulager les tensions sur le réseau. Depuis septembre le gouvernement incite les Français à recourir à des mesures de sobriété énergétique et l'invitation devrait être de plus en plus pressante.

Des délestages d'électricité inévitables cet hiver ?

Les avis divergent encore sur le recours inévitable ou non au délestage électrique. Le gouvernement insiste pour rappeler que si les dispositions nécessaires sont prises pour recourir à des coupures de courant ponctuelles, l'usage de cette solution de "dernier recours" reste hypothétique. Le réseau de transport d'électricité (RTE) de son côté préfère s'appuyer sur des prévisions et annoncer des risque élevés" de voir des délestages électriques enclenchés. Des prévisions qui dépendent à la fois de la production d'énergie française, laquelle est considérablement revue à la baisse à cause des arrêts de plusieurs centrales dus à des mouvements sociaux et à des retards dans les travaux de maintenance, et des prévisions météorologiques notamment d'éventuelles vagues de froid. "Si nous avons un hiver normalement froid ou très froid, nous ne pourrons pas nous passer de délestages massifs. Les capacités d'effacement ne suffiront pas" avait déjà, comme d'autres, estimé secrétaire du CSE central de l'énergéticien EDF, Philippe Page Le Mérou, en octobre auprès de Reuters.

Le délestage est une coupure d'électricité volontaire sur une partie du réseau électrique. Elle intervient dans un contexte très particulier, lorsque la situation électrique est extrêmement tendue sur le réseau électrique. En effet, les délestages ne sont mis en œuvre que "pour conserver l'intégrité du système électrique", indique EDF sur son site Internet. En coupant l'électricité, on peut ainsi faire face à des problèmes à plus grandes échelles, et notamment des pannes de réseau qui peuvent intervenir en cas de demande importante et soudaine. Nécessaires, elles sont généralement de courte durée. Dans un premier temps, les coupures d'électricité ne devraient concerner que les entreprises, a expliqué à plusieurs reprises Élisabeth Borne, la Première ministre. Toutefois, la cheffe du gouvernement n'exclut pas des coupures de courte durée pour les particuliers.

Comment est organisé le délestage électrique ?

La circulaire adressée aux préfectures par le gouvernement le 1er décembre précise les conditions dans lesquelles les délestages électriques seront organisés, au besoin, durant l'hiver. L'exécutif assure que les coupures ne seront pas inopinées puisque le signal Ecowatt permettra d'anticiper les besoins. Le risque de délestage sera donc annoncé trois jours à l'avance en cas de signal rouge et une coupure effective du courant sera confirmée la veille à 17 heures au plus tard.

L'annonce du délestage électrique précisera l'étendue de la zone privée de courant, laquelle sera toujours minoritaire dans un département. La plage horaire de délestage sera également indiquée : la coupure interviendra aux heures de pointe soit le matin entre 8h et 13h ou le soir entre 18h et 20h. RTE rappelle aussi que les délestages seront "répartis" et "lissés" sur l'ensemble de territoire français - à l'exception de la Corse qui dépend du réseau électrique italien et de sa propre production d'énergie - de sorte à ne jamais délester deux fois une même zone.

Une baisse de tension correspond à une réduction de la tension du réseau. Ainsi, le gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait en faire la demande à RTE (Réseau de transport d'électricité). Le 30 août dernier, Agnès Pannier-Runacher avait évoqué cette possibilité à l'antenne de France Inter. Selon la ministre, il faudrait "passer de 230 volts à 220 volts. Vous ne le voyez pas". Comme elle le rappelle, "ça économise beaucoup d'électricité". Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur l'état de vos appareils électroménagers. En effet, votre domicile est considéré comme "mal alimenté si un minimum moyen de 207 volts est enregistré pendant dix minutes", indique le garant du service public de la distribution des énergies vendéennes, Sydev. En dehors, d'une lampe qui éclaire un peu moins ou d'un chargeur de téléphone qui met plus de temps à remplir votre batterie, vous ne devriez pas voir la différence. Toutefois, si la baisse de tension persiste dans le temps, cela pourrait avoir un impact sur la longévité de vos appareils électroniques.

Un délestage ou une baisse de tension en France cet hiver ? Ces deux options ne sont pas totalement écartées par le gouvernement. Et s'il est plus probable que nous ayons à faire face à une baisse de tension du réseau électrique, le risque de délestage est bien présent. Dans ce cas, les coupures électriques ne toucheront pas les personnes en difficulté, a indiqué la Première ministre Élisabeth Borne, au micro de France Inter le 1er septembre : "Auparavant, on identifie les utilisateurs sensibles [hôpitaux, défense nationale, sécurité, industries à risque], pour s'assurer qu'on ne coupe pas l'électricité chez quelqu'un qui a un dispositif médical."

Les inquiétudes au sujet de possibles délestages gagnent en force, notamment sur les conséquences. Christel Heydemann, directrice générale d'Orange a indiqué lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques du Sénat que ces délestages pourraient avoir de lourdes conséquences sur les réseaux télécoms. "Il est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français. Les services mobiles, s'ils sont éteints dans une zone géographique pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux services de numéro d'urgence pendant un temps" a t-elle prévenue devant le Sénat. En effet, les antennes télécoms relais dépendent de l'électricité a rappelé la directrice de la France dans des propos dont L'Express se fait l'écho.

Les antennes relais ne font pas parties des sites prioritaires épargnés par les délestages listés d par un arrêté qui remonte au 5 juillet 1990 dont les hôpitaux ou prisons. Une situation déplorée par les opérateurs francais. Selon les informations d'Europe 1, ces différents opérateurs sont en discussion avec le gouvernement et les préfets pour "préserver le 112, seul numéro d'urgence compatible avec toutes les antennes de tous les opérateurs".