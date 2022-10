Prix Nobel de littérature : le verdict dévoilé ce jeudi... Houellebecq, Ernaux et Condé parmi les favoris

PRIX NOBEL LITTERATURE. Le verdict du prix Nobel de littérature 2022 est officialisé ce jeudi 6 octobre. Quels sont les pronostics ? Découvrez qui est primé sur notre page suite à l'annonce.

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 11h45] Le prix Nobel de littérature doit être attribué ce jeudi 6 octobre à partir de 13h. Le résultat sera communiqué en temps réel sur notre page. Et du côté des pronostics ? Parmi les favoris de la prestigieuse récompense, on trouve notamment l'écrivaine et dissidente russe Ludmila Oulitskaïa, régulièrement citée ces dernières années ; le Japonais Haruki Murakami ; l'Américaine Joyce Carol Oates ou encore... les Français Michel Houellebecq, Annie Ernaux et Maryse Condé. L'an dernier, c'est l'écrivain Britannique d'origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah qui s'était vu décerner le Nobel de littérature. Il est notamment l'auteur de "Paradise" (1994). Le jury avait salué sa narration "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents".

Qui est Michel Houellebecq ?

Né en 1956, le poète, essayiste, romancier et réalisateur fait partie des auteurs contemporains de langue française les plus vendus et traduits à l'international. Après la publication d'un essai sur l'écrivain américain Howard Lovecraft, il se fait connaître par la publication d' "Extension du domaine de la lutte", et surtout de "Les particules élémentaires". Dans ce dernier roman et dans "Plateforme", il décrit de façon chirurgicale et humoristique à la fois la misère affective et sexuelle de homme occidental dans les années 1990 et 2000, avec un style considéré comme présurseur dans la littérature française. Il reçoit le prix Goncourt en 2010 pour "La carte et le territoire". En 2015, il publie un ouvrage dans lequel il imagine la France dirigée par un pays musulman, "Soumission", qui fera polémique. Il a reçu le prix de la Bnf 2015 pour l'ensemble de son oeuvre et la Légion d'Honneur en 2019. Emmanuel Macron, qui l'a décoré, a alors salué "un romantique dans un monde devenu matérialiste" et a jugé ses romans non pas pessimistes, mais "pleins d'espérance".

Qui est Annie Ernaux ?

Née en 1940, Annie Ernaux est écrivaine et professeure de lettres. Issue d'un milieu social modeste, elle est devenue agrégée de Lettres modernes en 1971. Elle est entrée en littérature en 1974 avec "Les Armoires vides", un roman autobiographique. En 1984, elle obtient le prix Renaudot pour "La Place", un autre de ses ouvrages à caractère autobiographique. "Les années" fait partie de ses oeuvres les plus connues. Cette fresque va de l'après-guerre à nos jours. Publiée en 2008, elle a reçu plusieurs prix. En 2008, Annie Ernaux a également été récompensée du Prix de la langue française pour l'ensemble de son oeuvre. En 2011, l'auteure publie "L'Autre fille", lettre adressée à sa soeur, décédée avant sa naissance, puis, en 2016, un nouveau récit autobiographique, "Mémoires de fille", sur l'année de ses 18 ans en 1958. En 2017, elle est primée par le prix Marguerite-Yourcenar pour l'ensemble de son oeuvre. Les ouvrages d'Annie Ernaux scrutent l'ascension sociale de ses parents ("La Place", "La Honte"), sa vie de femme mariée avec enfants ("la Femme gelée"), son avortement ("L'événement"), la maladie d'Alzheimer de sa mère ("Je ne suis pas sortie de ma nuit") ou encore son cancer du sein ("L'usage de la photo", avec Marc Marie).

Qui est Maryse Condé ?

Née en 1937 en Guadeloupe, Maryse Condé est une écrivaine française. En parallèle d'une carrière dans l'enseignement entre la France et l'Afrique (Guinée, Ghana, Sénégal), elle publie son premier roman, "Heremakhonon", en 1976. Il sera réédité plus tard sous le titre "En attendant le bonheur". Avant de s'installer aux Etats-Unis, elle publie notamment "Ségou" (1984). En 1987, elle reçoit son premier prix littéraire grâce au roman "Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem" (1986) : le Grand Prix littéraire de la Femme. Le prix Marguerite-Yourcenar lui est décerné en 1999 pour "Le cœur à rire et à pleurer", un écrit autobiographique sur son enfance. Elle préside le Centre des études françaises et francophones de l'université Columbia de sa fondation en 1997 jusqu'en 2002. Maryse Condé est la récipiendaire du Prix Nobel alternatif de littérature lors de la session exceptionnelle de 2018.

Médecine, physique, chimie... Trois prix Nobel déjà dévoilés

Trois prix Nobel 2022 ont d'ores et déjà été dévoilés cette semaine, ceux de Médecine, de Physique et de Chimie. L'officialisation des lauréats des Nobel a lieu du lundi 3 au lundi 10 octobre cette année. Depuis 1901, la prestigieuse distinction revient chaque année à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit à travers leurs découvertes scientifiques, leur engagement humanitaire ou encore leur génie littéraire...