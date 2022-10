Prix Nobel d'économie : l'ex-président de la Banque centrale américaine fait partie des primés

PRIX NOBEL ECONOMIE. Le verdict du prix Nobel d'économie 2022 est désormais connu ! Trois économistes américains sont récompensés pour des recherches concernant les banques. Parmi eux figure l'ex-président de la Banque centrale américaine.

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 12h31] Le verdict du prix Nobel d'économie a été officialisé ce lundi 10 octobre à la mi-journée. Trois économistes américains, Ben S.Bernanke, Douglas W.Diamond et Philip H.Dybvig sont récompensés pour leurs travaux sur les banques et les crises financières. Ben Bernanke se trouve être l'ancien président de la Banque centrale américaine. Ils sont plus précisément primés pour leurs études de la régulation bancaire, les crises bancaires et la gestion des crises financières, précise l'Académie Nobel sur Twitter. Les travaux des trois compatriotes ont permis de mieux comprendre le rôle de ces établissements bancaires dans la régulation des marchés financiers.

Ajouté en 1969 aux cinq prix traditionnels nés du testament d'Alfred Nobel (1833-1896), le "petit dernier" des Nobel a été créé par la Banque centrale suédoise "en mémoire" de l'inventeur. L'an dernier, le prix d'Economie avait récompensé un trio de spécialistes de l'économie expérimentale, le Canadien David Card, l'Américano-Israélien Joshua Angrist et l'Américano-Néerlandais Guido Imbens, pour avoir "apporté de nouvelles idées concernant le marché du travail".

L'ensemble des six Nobel 2022 désormais décernés

La totalité des six prix Nobel ont désormais été dévoilés, ceux de médecine, physique, chimie, littérature, paix et donc économie. Depuis 1901, la prestigieuse distinction est remise, chaque année, à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit par des découvertes scientifiques, un génie littéraire, de l'engagement humanitaire...