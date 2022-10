DIRECT INFO. Bonus salarial chez Total, grève à la SNCF, négociations sur les retraites... L'actu du jour

La question est posée tous les jours, la réponse, à ce stade, ne change pas : pas plus qu'hier, mais peut-être moins. En raison de la poursuite de la grève dans les raffineries, les stations-essence ne sont pas approvisionnées en carburant, ou très peu. Dès lors, mieux vaut avoir le réflexe de regarder sur les différents sites et applications dans quelles stations trouver du carburant et, une fois sur place, faire preuve de patience. Car les longues files d'attente perdurent...

Au centre de l'actualité depuis plusieurs jours, la grève dans les raffineries se poursuit ce jeudi 13 octobre 2022. Du côté de Total Energies, quatre raffineries du groupe (celle de Normandie, de Donges, de Feyzin et de la Mède) sont toujours à l'arrêt, a annoncé la CGT. Ce à quoi il faut ajouter la poursuite du blocage au dépôt de carburant des Flandres. Ces sites ne permettent donc plus aux stations-service d'être approvisionnées. Deux autres raffineries sont aussi à l'arrêt ou tournent au ralenti. Elles appartiennent au groupe Esso-ExxonMobil et sont situées à Fos-sur-Mer et Port-Jérôme. Dans cette dernière, l'une des plus importantes du pays, des réquisitions de personnels ordonnées par le gouvernement ont entraîné une légère reprise de l'activité puisque quatre personnes sont contraintes de faire tourner, a minima, le site.

12/10/22 - 23:06 - L'Olympique de Marseille l'emporte facilement à Lisbonne

[FIN DU DIRECT] - Quel match ! Huit jours après leur victoire à domicile, l'Olympique de Marseille a remis ça contre le Sporting Portugal, à Lisbonne. L'OM l'a emporté 2-0, assez facilement. En effet, après un premier quart d'heure de jeu terne, les Marseillais ont accéléré. À la 20e minute, une faute d'un joueur portugais lui a valu un second carton jaune, synonyme de rouge, et une occasion pour l'OM d'ouvrir la marque sur penalty. Guendouzi ne s'est pas fait prier pour tromper le gardien adverse. Dix minutes plus tard, Alexis Sanchez a doublé la mise, permettant à Marseille de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance et en supériorité numérique, à la pause. Le score ne bougera plus, malgré une nouvelle expulsion du côté du Sporting Lisbonne à la 60e minute. Avec cette deuxième victoire consécutive, l'Olympique de Marseille se relance dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'OM est deuxième avec six points dans le groupe D.

Au micro de RMC Sport, le milieu de terrain de l'OM Valentin Rongier s'est réjoui de ce beau succès : "On savait que ça n’allait pas être simple. On a ce fait de jeu qui nous aide, on ne va pas se le cacher. Mais on va le chercher. Ils sont sortis de leur match, nous on s’était mis en garde là-dessus. On grandit aussi, et on l’a montré ce soir. On a été complets sur ce match, même si à neuf contre onze on aurait pu mettre plus de pression devant le but."