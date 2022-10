Grève à EDF : la moitié des centrales nucléaires concernée, un impact sur la production d'électricité ?

GREVE EDF. Le personnel d'un peu plus de la moitié des centrales nucléaires françaises est en grève depuis plusieurs jours. Lundi 17 octobre, Bruno Le Maire a mis la pression sur EDF, de peur des conséquences sur la production d'électricité.

[Mise à jour le 17 octobre à 17h04] EDF est sous pression. Alors que l'entreprise fait face à une grève de ses salariés entraînant un retard dans le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a envoyé un message très clair au producteur d'énergie. Pour le locataire de Bercy, la société doit trouver "le plus vite possible un accord avec ses représentants syndicaux" car "il est vital qu'EDF tienne ses engagements en matière de production électrique", a-t-il lancé lundi 17 octobre 2022 sur BFM TV. A l'approche de l'hiver et dans un contexte où les pouvoirs publics alertent la population sur un possible manque d'électricité dans les mois à venir, le rappel à l'ordre du ministre apparaît comme un avertissement. "Lorsqu'une entreprise comme EDF prend des engagements sur la production électrique de la Nation, EDF doit tenir ses engagements", a-t-il ajouté.

Quelles sont les centrales nucléaires touchées par la grève ?

Au lundi 17 octobre 2022, 10 des 18 centrales nucléaires sont touchées par un mouvement de grève. Il s'agit des sites de :

Cruas (Ardèche)

Tricastin (Drôme)

Cattenom (Moselle)

Saint-Alban (Isère)

Bugey (Ain)

Gravelines (Nord)

Belleville-sur-Oise (Cher)

Paluel (Seine-Maritime)

Dampierre (Loiret)

Saint-Laurent (Loir-et-Cher)

Comment les grèves dans les centrales nucléaires se déroulent-elles ?

Les grèves du personnel des centrales nucléaires sont-elles synonymes d'un arrêt de la production d'électricité ? Non, pas exactement. "Les usagers ne voient pas l'impact de cette grève quand ils allument la lumière chez eux", a reconnu sur Franceinfo, samedi 16 octobre, Julien Lambert, secrétaire fédéral de la FNME-CGT. Concrètement, la grève se traduit par "des baisses de puissance temporaire" sur les réacteurs en production, a expliqué, samedi, une porte-parole d'EDF à l'AFP, reprise par LCI. Mais ce n'est pas tout.

Car ce qui inquiète le plus le gouvernement, c'est que ces grèves ont surtout "un impact sur le planning de retour en production de certains réacteurs" actuellement en maintenance a ajouté la communicante d'EDF. Plus de la moitié des réacteurs sont à l'arrêt pour des raisons techniques. Si un calendrier avait été établi, celui-ci est donc bousculé par le mouvement social, repoussant la reprise de production d'énergie.

En poursuivant les grèves, les syndicats retardent les travaux et du fait le redémarrage des réacteurs. C'est la production d'énergie de cet hiver que sera directement pénalisée par le mouvement social et les représentants de la CGT et de FO en sont bien conscients. C'est même le but de leur manœuvre : en conditionnant la levée de la grève sur les réacteurs en travaux à la conclusion d'un accord sur le niveau de leur salaire il espère obtenir gain de cause plus vite.

Pourquoi y a-t-il des grèves dans les centrales nucléaires ?

Les motivations des syndicats et des salariés grévistes des centrales nucléaires sont essentiellement financières. Tous exigent une revalorisation du niveau de leur salaire à hauteur de 5%, notamment pour les employés du site de Gravelines, dans les Hauts-de-France. Les salariés demandent aussi à ce que l'inflation soit prise en compte dans la réévaluation de leurs rémunérations.

En vue des négociations salariales annuelles, la branche des industries électriques et gazières a proposé une augmentation des salaires de 2,3% à partir de janvier 2023 mais la proposition n'est pas à la hauteur des exigences des syndicats. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que les représentants syndicaux aient appelé à la grève en amont des négociations : ils espèrent faire suffisamment pression pour obtenir gain de cause, d'autant plus en période de fortes tensions et de crise énergétique.

Pourquoi y a-t-il un risque de coupure d'électricité cet hiver ?

Pour le gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE), les probables coupures d'électricité qui pourraient survenir cet hiver sont les conséquences d'une addition de plusieurs facteurs. Pour le RTE, "l'approvisionnement en gaz, la situation énergétique dans les pays européens voisins, l'évolution de la demande, et le rythme de redémarrage des réacteurs nucléaires français." En effet, les réacteurs nucléaires à l'arrêt le sont pour des opérations de maintenance ou suite à des problèmes de corrosion. Facteur supplémentaire, le conflit en Ukraine mené par la Russie impacte fortement les livraisons de gaz russes en Europe. Ces livraisons sont importantes car certaines centrales européennes utilisent du gaz pour faire fonctionner leurs turbines et ainsi produire de l'électricité.

Dans un contexte de tension énergétique si fort, quid des potentielles coupures de courant ? Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT-FNME défend ces actions. Contacté par le site Actu concernant le préavis de grève du 6 octobre, il déclarait agir dans l'intérêt des Français. "L'idée n'est pas de se mettre l'opinion publique à dos, au contraire, nous agissons dans l'intérêt des ménages. Car sans salaires décents, sans la préservation des régimes spéciaux des agents de l'énergie, le métier n'attire pas, et la réalité, c'est que nous manquons de bras. Sans un nombre de travailleurs suffisant, on ne peut pas travailler correctement pour faire en sorte que l'hiver se passe bien."