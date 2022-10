"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 18 octobre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a eu lieu. Quels sont les résultats du jour ? Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante de ce mardi 18 octobre 2022.

[Mis à jour le 18 octobre 2022 à 21h38] En cette journée de mobilisation interprofessionnelle pour réclamer des augmentations de salaire, 89 millions d'euros auraient été plus que bienvenus sur le compte en banque d'un heureux Français. Malheureusement, il semble que personne n'ait eu assez de chance pour toucher un tel gain. Le tirage de l'Euromillions a rendu son verdict et le résultat est à retrouver sans plus attendre ci-dessous.

Tirage du 18/10/2022 3 - 5 - 13 - 42 - 48 Etoiles : 1 - 6

MyMillion : JK 323 2687

Prochain tirage vendredi. On sait déjà que 103 millions d'euros seront en jeu. Comment jouer ? C'est très simple, dans un bureau de vente agréé par la FDJ ou via son site internet, l'idée est de cocher cinq chiffres et deux numéros étoile, minimum, et bien valider sa grille avant 20h15 si c'est pour ce tirage de l'Euromillions que vous comptez tenter votre chance. Une fois passé l'heure, il sera trop tard et votre grille sera validée pour le tirage suivant. Pas sûr que la grosse cagnotte soit encore en jeu. Dans le pire des cas, vous jouerez pour 17 millions d'euros, c'est la cagnotte minimale qui peut être mise en jeu à l'Euromillions. On reste quand même sur une somme séduisante.

Que faire avec 103 millions d'euros en jeu ? Voilà tout l'intérêt du tirage de l'Euromillions. Prendre le temps de rêver à ce que l'on ferait de mieux avec un budget "quasiment" illimité. Car rêver est bien la seule chose que vous pouvez être certain d'obtenir en participant à un tirage de l'Euromillions. La cagnotte est en effet très difficile à remporter, une chance sur plus de 139 millions. Il faut être sacrément en veine pour repartir millionnaire. À noter toutefois que lors de chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort. Il n'a rien à voir avec la combinaison et permet à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros. Vous l'aurez compris, mieux vaut y prêter un tout petit peu attention lors du tirage de l'Euromillions. En cas de victoire, les prochains mois, voire années, pourraient tout de même s'avérer plus doux que prévu.