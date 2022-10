"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 24 octobre 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce lundi 24 octobre 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 2 millions d'euros dans le cadre de ce nouveau tirage du Loto. Le jackpot n'a pas été remporté. Vous pouvez tout de même consulter les résultats dans cet article.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 20h58] Le tirage du Loto du lundi 24 octobre 2022 a été effectué. Malheureusement, personne n'a remporté la cagnotte de 2 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux, lundi 24 octobre 2022. Vous le comprendrez aisément, il ne peut pas y avoir des gagnants à chaque tirage. Cela a le mérite de permettre au jackpot d'augmenter lors du tirage suivant. En attendant, vous pouvez consulter les résultats ci-dessous, afin de vérifier si vous n'avez pas trouvé quelques bons numéros afin d'empocher quelques euros. La FDJ tire également au sort 10 codes 20 000 euros. Ce n'est pas 2 millions, certes, mais ça fait tout de même une coquette somme. Quoi qu'il arrive, vous pourrez rejouer le mercredi 26 octobre. La cagnotte sera alors de 3 millions d'euros.

Tirage du 24/10/2022 28 - 29 - 33 - 37 - 43 Chance : 1

Joker+ 7 572 542

Option 2nd tirage : 1 - 8 - 17 - 24 - 42

10 codes gagnants : C 5234 4466 - F 4804 7084 - I 7716 8660 - L 5023 1917 - N 0787 5593 - P 4209 4510 - Q 2179 6552 - R 2067 8811 - T 2137 5834 - T 3944 5534

On le dit bien souvent, pour remporter le tirage du Loto, il faut avoir une sacrée chance, un sacré coup du sort positif ! En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Que peut-on faire avec 2 millions d'euros ? Gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir comment le dépenser, c'est encore mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, deux millions d'euros représentent 1 500 mois de smic net d'impôt, 2 000 iPhone 14, 25 000 maillots de votre équipe de football préférée, et plus de 660 000 paquets de chewing-gums. Vous voyez, vous aurez de quoi changer complètement de vie, ou bien acheter en grande quantité des objets et des consommables qui vous seront totalement inutile, mais nous ne jugeons pas les collections de chacun !