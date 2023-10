La fin du changement d'heure, c'est enterré ? Pourquoi vous n'en entendez plus parler

Le Parlement européen avait voté pour la fin du changement d'heure il y a quelques années. Pourquoi n'en entend-on plus parler ?

Les États membres de l'Union européenne, dont la France, passent à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre. À 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures, ce qui permettra à l'ensemble de la population de gagner une heure de sommeil. Instauré en France en 1975, le changement d'heure avait pour but de réaliser des économies d'énergie à la suite du choc pétrolier de 1973-1974 et de l'envolée des prix du pétrole.

C'est en 1998 qu'il a été harmonisé à l'échelle européenne. Néanmoins, depuis plusieurs années, le constat est fait qu'il n'y a pas vraiment d'effet sur ces économies d'énergie, la mesure est donc contestée.

La proposition de suppression du changement d'heure avait donc été faite par la Commission européenne en 2018, pour entrer en vigueur en 2019. Mais celle-ci avait été reportée en 2021, à la suite d'un vote du Parlement européen. Depuis, le dossier n'est plus sur la table, et les différentes crises qui ont touché l'Union européenne depuis quelque temps (Brexit, Covid, guerre en Ukraine...) ne font que repousser le traitement du sujet.

En réalité, le sujet n'est plus inscrit à l'agenda des institutions de l'Union européenne, ni la Commission européenne ni le Parlement n'entendent remettre cette thématique sur le tapis, tant les priorités ont évolué). Il faut dire que pour que le projet initié aboutisse, il fallait encore passer par des étapes majeures, longues et complexes : mettre tous les pays de l'Union européenne d'accord, et eux-mêmes avaient pour mission de faire valider le projet par leurs citoyens ; mettre tous les pays d'accord sur l'heure à laquelle tout le monde allait rester toute l'année - les débats s'annonçaient très difficiles.

Le site vie-publique.fr confirme : "La directive devait être adoptée par le Conseil fin 2020, puis transposée par les États membres. Cependant, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce texte sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche." En France, lors d'une consultation faite en 2019, 83,74 % des personnes interrogées souhaitaient que ce dispositif prenne fin, l'heure d'été étant privilégiée à 59 %.