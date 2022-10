Méga-bassine de Sainte-Soline : qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce décrié ?

DEUX-SEVRES. Le projet des méga-bassines mis en place à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres par des agriculteurs rencontre la féroce opposition de manifestants écologistes. En quoi consistent ces bassines et que leur est-il reproché ?

[Mis à jour le 31 octobre à 16h00] C'est un affrontement entre militants écologistes et forces de l'ordre qui a fait grand bruit les 29 et 30 octobre 2022, celui observé à proximité des "méga-bassines" installées dans les Deux-Sèvres. Le petit village de Sainte-Soline a vu arriver des milliers de personnes aux abords du chantiers dans la journée de samedi, tous sont venus pour empêcher les travaux d'installation de la future retenue d'eau censée servir à l'irrigation des terres agricoles pendant l'été. Face à l'ampleur du rassemblement et à l'expression des revendications, plus de 1500 gendarmes et policiers sont intervenus sur le chantier accompagnés de six hélicoptères pour quadriller la zone.

Sur place la rencontre a tournée aux affrontements avec des tirs de mortiers et l'usage de cocktail Molotov par les manifestants auxquels les forces de l'ordre ont répondu par des jets de gaz lacrymogènes, de grenades de désencerclement et des tirs de LBD selon les informations de la préfecture. Les affrontements qui se sont poursuivis mais avec moins d'intensité sur la journée de dimanche ont depuis pris fin mais des centaines de manifestants dont la plupart se revendiquent écologistes occupent toujours les terres voisines du chantier et refusent que le projet des "méga-bassines" voit le jour. Ce sont bien ces gigantesques retenues d'eau qui sont au cœur du conflit qui a nécessité l'intervention du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais quel est le projet et son objectif ? Et pourquoi est-il critiqué par les écologistes ?

A quoi servent les "méga-bassines" ?

Elles sont au cœur de la tempête : les méga-bassines. Ce sont des infrastructures semblables à des piscines mais pouvant s'étendre sur plusieurs hectares jusqu'à mesurer l'équivalent de dix terrains de football. Elles sont creusées en pleine nature, au milieu de terres agricoles et rendues étanches pour pouvoir contenir des tonnes de litres d'eau : 650 000 mètres cubes, ce qui correspond à 260 piscines olympiques.

Ces bassines hors-normes sont censées servir à l'irrigation des terres agricoles environnantes durant l'été et en période de sécheresse. A Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, la "méga-bassine" doit être utilisée par les douze agriculteurs dont les champs sont à proximité de la retenue d'eau. Mais avec quelle eau va-t-elle alimenter les terres agricoles et comment va-t-elle être remplie ? Pour le remplissage, ces bassines bénéficient en partie de la récupération de l'eau de pluie mais elles comptent surtout sur le pompage des nappes phréatiques en hiver. Sur ce point, le remplissage des bassines doit respecter des règles pour éviter d'assécher les réserves d'eau souterraines : "Soit vous êtes en période de crue, c'est-à-dire de surabondance d'eau et vous prenez les eaux qui sont excessives, soit vous allez davantage prélever en partie souterraine, et là, vous avez besoin de vous assurer que les nappes sont suffisamment rechargées", explique Benoît Grimonprez, chercheur en droit rural et de l'environnement et professeur à l'université de Poitiers auprès de TF1 Info.

Qu'est-il reproché aux "méga-bassines" ?

Les "méga-bassines" dont certaines sont déjà mises en place ailleurs dans les Deux-Sèvres sont présentées comme des solutions pour les cultures agricoles en période de sècheresse par la Coop de l'eau, en plus de permettre de "réduire de plus de la moitié les captages en été, quand les nappes sont au plus bas" selon Thierry Boudaud. Pourtant les militants écologistes avancent d'autres arguments pour pointer du doigts les failles des infrastructures, notamment les pertes occasionnées par l'évaporation de l'eau. En moyenne 20% des l'eau retenue dans les méga-bassines pourraient s'évaporer durant les longs mois de stockage avant l'été. Selon Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS et spécialiste de l'eau et des systèmes hydro-biologiques, interrogé par CNews ces pertes pourraient dans le pire des scénarios s'élevaient à 60%.

D'autres experts craignent qu'à user des méga-bassines, les infrastructures camouflent ou invisibilisent le phénomène d'assèchement des sols en plus de l'aggraver en pompant dans les nappes phréatiques. Les militants écologistes reprennent ces arguments à leur compte pour s'opposer au chantier de Sainte-Soline.

L'autre argument des manifestants écologistes est la petite quantité d'agriculteurs qui profiteront du dispositif. D'après la Coop de l'eau, 220 exploitants agricoles sont engagés dans le projet sur les 300 qui peuvent prétendre au prélèvement de l'eau mais cela ne représente que 5% des près de 5000 agriculteurs qui cultivent dans le département des Deux-Sèvres. Selon eux, la faible les "méga-bassines" sont trop lourdes de conséquences par rapport aux bénéfices qu'en tireraient une poignée d'exploitants.

La "méga-bassine" de Saint-Soline, future ZAD ?

Plus que le projet des "méga-bassines" et les revendications des manifestants écologistes, c'est la mobilisation des opposants et l'affrontement avec les forces de l'ordre qui a retenu l'attention. Entre 4000 et 7000 personnes se sont rendues aux abords du chantier le samedi 29 octobre, selon les estimations de la préfectures et des organisateurs, parmi lesquels des militants essentiellement de gauche, notamment d'Europe-Ecologie-Les Verts et de La France insoumise ainsi qu'une "quarantaine de fichés S, de l'ultra gauche radicalisée" selon le ministère de l'Intérieur, mais aussi des familles, des manifestants pacifiques et d'autres plus virulents. Après deux jours de confrontations, dont certaines virulentes d'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui n'a pas eu peur d'employer le terme d'"éco-terrorisme", le gouvernement a redouté que le site de Sainte-Solide se transforme en "zone à défendre" (ZAD).

Le ministre a insisté dimanche soir sur la volonté du gouvernement qu'"aucune ZAD ne s'installe dans les Deux-Sèvres, comme partout sur le territoire national […]. Plus d'un millier de gendarmes resteront, le temps que nous nous assurions qu'aucune ZAD ne se construise". Si la plupart des manifestants ont quitté les lieux, d'autres occupent encore un terrain privé prêté par une agriculteur. Ceux-là ne semblent pas prêts de partir selon Julien Le Guet, le porte-parole de ceux qui se nomment les "anti-bassines", à L'Obs : "Cela va être notre base pour les prochaines actions contre le chantier s'il venait à redémarrer. ZAD ou pas ZAD, ça va être dans ces termes-là". Ils auraient même déjà construit des tours de guet. L'élue écologiste Sandrine Rousseau estime pour sa part que Sainte-Soline "va devenir une ZAD".

Dimanche soir, quelques manifestants cagoulés ne se sont pas infiltrés sur le chantier mais ont vandalisé et détruit une canalisation proche de la future "méga-bassine" à l'aide d'une meuleuse, de pioches et de pelles. Si les manifestants pensaient s'en prendre au projet des bassines, ils auraient en réalité détruit une canalisation appartenant à un agriculteur faisant de la polyculture et étranger au projet selon une source du dispositif de sécurité.