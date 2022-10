"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 31 octobre [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Ce lundi 31 octobre 2022, la Française des jeux (FDJ) a organisé un tirage exceptionnel du Loto pour la fête d'Halloween. 10 millions d'euros étaient mis en jeu, mais personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante. Le prochain tirage, qui aura lieu mercredi 2 novembre, vous proposera donc de gagner 11 millions d'euros.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 21h22] Ce lundi 31 octobre 2022, un tirage exceptionnel du Loto a été mis en place par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion de la fête d'Halloween, avec un jackpot de 10 millions d'euros. Malheureusement, aucun vainqueur n'a été recensé. Cela permet en revanche de rajouter un million d'euros au jackpot du prochain tirage, prévu mercredi 2 novembre, pour un total de 11 millions d'euros mis en jeu. Si personne n'est devenu multimillionnaire, la soirée a néanmoins fait quelques heureux. En effet, quatre personnes ayant participé au second tirage sont parvenues à réunir cinq bons numéros, et empochent ainsi un peu moins de 80 000 euros chacune. Une somme qui est loin d'être négligeable !

Tirage du 31/10/2022

4 25 34 44 45 Chance 7

Option 2nd tirage : 1 3 17 18 19

10 codes gagnants : A 8382 9471 - E 7716 2842 - F 3557 1988 - K 1280 0964 - L 9896 9872 - N 7025 4366 - P 3775 0970

P 4018 9750 - Q 8553 1789 - R 1473 7488 Joker+ : Indisponible

Par ailleurs, la FDJ a aussi tiré au sort 10 codes pour remporter 20 000 euros chacun. Pour rappel, lors d'un tirage du Loto, il est possible de jouer sur le site fdj.fr jusqu'à 20h15 le soir même, ainsi que sur l'application officielle de la FDJ ou chez votre buraliste. Attention : il faut être majeur pour participer au Loto, et une carte d'identité pourra vous être demandée. Le dernier tirage gagnant du Loto a eu lieu samedi 29 octobre, et a fait deux heureux puisque deux joueurs sont parvenus à trouver les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. La cagnotte étant fixée à deux millions d'euros, chacun des joueurs est reparti avec un million d'euros.

Il ne faut surtout pas vous en vouloir si vous n'êtes pas parvenu à trouver la combinaison gagnante. Vous avez, sur votre grille de Loto, 1 906 884 manières différentes de cocher les cinq cases. Si l'on y ajoute le numéro chance qu'il faut choisir parmi dix chiffres, vous avez une chance sur 19 068 840 de remporter le jackpot. La précédente édition du tirage spécial du Loto pour Halloween avait eu lieu le samedi 30 octobre 2021. À cette occasion, 15 millions d'euros avaient été mis en jeu par la FDJ. Malheureusement, personne n'était parvenu à trouver la bonne combinaison. Avec ce nouveau tirage spécial Halloween 2022 sans vainqueur, la malédiction n'a donc pas été levée. Espérons que l'édition 2023 pourra y mettre un terme !