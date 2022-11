"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 1er novembre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Alléchante cagnotte que celle proposée ce mardi 1er novembre 2022 par la FDJ. Pour le tirage de l'Euromillions, 142 millions sont en jeu. Pour retrouver les résultats, descendez plus bas dans la page.

[Mis à jour le 1er novembre 2022 à 18h16] Mardi 1er novembre 2022. Un jour férié pour se remettre d'un Halloween particulièrement festif ? Un jour pour honorer les saints quand on est catholique pratiquant, Toussaint oblige ? Un jour pour rendre hommage à ses aïeux, le 2 novembre n'étant pas férié ? Et pourquoi pas un jour pour devenir… millionnaire ? Amateurs de belles cagnottes, 142 millions d'euros sont proposés par la Française des jeux (FDJ) ce mardi soir à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Une fois connus, les résultats du tirage de l'Euromillions seront disponibles ici.

À quand un beau jackpot au tirage du Loto ? Si les gros lots du Loto ne peuvent rivaliser avec une cagnotte comme celle proposée lors du tirage de l'Euromillions du 1er novembre 2022, sachez tout de même que mercredi 2 novembre un jackpot de 11 millions d'euros, soit plus du double de la cagnotte moyenne remportée lors des tirages du Loto, qui s'élève à cinq millions d'euros, sera mise en jeu.

Avis à ceux qui ont besoin de renflouer leur compte en banque avant le Black Friday et les fêtes de Noël, la grille classique coûte 2,20 euros, contre 2,50 euros à l'Euromillions, de quoi perdre à moindres frais. Comme pour le tirage de l'Euromillions ce mardi, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour. Mais pour ceux qui auraient peur d'oublier, sachez qu'il est dès à présent possible de participer, dans votre bureau de vente agréé par la FDJ ou directement sur le site de la Française des jeux. Que ce soit pour l'Euromillions ou le Loto, gardez toutefois à l'esprit qu'il s'agit d'un jeu de hasard et que vos chances de trouver le résultat sont infimes.