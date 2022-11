"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 7 novembre 2022, 13 millions d'euros en jeu"

LOTO. Ce lundi 7 novembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter 13 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Les résultats seront connus vers 20h45, et seront affichés plus bas sur cette page dans les minutes qui suivent.

Les listes de cadeaux des enfants commencent à se remplir à l'approche des vacances de Noël. Or, dans un contexte de crise énergétique et de hausse généralisée des prix, certaines familles risquent d'avoir du mal à satisfaire les envies de leurs plus petits. Le nouveau tirage du Loto de ce lundi 7 novembre 2022 risque donc de connaître une forte participation. En effet, la Française des jeux (FDJ) propose de remporter un jackpot colossal de 13 millions d'euros, à condition bien sûr que vous trouviez les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. Le tirage sera effectué vers 20h20, et les résultats du Loto seront donnés vers 20h45, avant d'être affichés dans les minutes qui suivent sur cette page.

La FDJ tire également au sort 10 codes gagnants pour 20 000 euros chacun. Un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Il est possible de jouer ce lundi soir jusqu'à 20h15 sur le site fdj.fr, sur l'application officielle ou dans un bureau de vote agréé par la FDJ. Le dernier tirage du Loto, qui a eu lieu samedi 5 novembre, proposait de remporter 12 millions d'euros. Malheureusement, personne n'a trouvé la combinaison gagnante, mais cela a néanmoins permis de rajouter un million d'euros pour le jackpot de ce lundi soir.