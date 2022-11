"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 novembre 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage de l'Euromillions du mardi 22 novembre 2022 sont tombés. La cagnotte de 65 millions d'euros n'a pas été remportée. Découvrez les numéros gagnants.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 21h59] Les résulats du tirage de l'Euromillions du mardi 22 novembre sont tombés. Découvrez les numéros gagnants de ce soir. La cagnotte de 65 millions d'euros mise en jeu par la FDJ et par ses homologues européens n'a malheureusement pas été remportée ce soir. Cependant, en plus du super jackpot, un code My Million a été tiré au sort, il permet à son propriétaire de gagner un million d'euros. Même si vous n'avez pas remporté le jackpot, consultez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions de ce mardi pour savoir si vous avez gagné quelque chose. Parfois, seuls quelques numéros suffisent.

Tirage du 22/11/2022 21 - 22 - 24 - 29 - 42 Etoiles : 3 - 11

MyMillion :MU 402 1458

Les chances de devenir millionnaire étaient de l'ordre d'une sur 139 millions. Il faut en effet cocher cinq chiffres parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouviez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmentiez par ailleurs vos chances de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros.

Le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté au Royaume-Uni, le 19 juillet 2022. Le gagnant a empoché la somme de 230 millions d'euros, la plus importante jamais mise en jeu pour l'Euromillions. Le 15 octobre 2022, une Française a remporté un autre jackpot impressionnant de 220 millions d'euros. Il s'agissait de la plus grosse somme gagnée par un Français. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous chez un buraliste afin de remplir une grille. Vous pouvez aussi jouer en ligne ou avec l'application fdj.fr. Toutefois, il faut obligatoirement être majeur pour participer à un jeu d'argent. Le tirage de l'Euromillions a lieu tous les mardis et les vendredis.