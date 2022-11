"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 23 novembre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux (FDJ) propose bel et bien 20 millions d'euros pour son tirage du Loto. Les résultats seront connus vers 21h.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 18h42] Les jours rétrécissent. La nuit tombe plus tôt. Le temps fait des siennes. Le ciel est souvent gris. Le thermomètre est lui aussi dans une humeur négative. Des envies de Bahamas et de cocotiers se font sentir chez certains, tandis que d'autres trouvent déjà du réconfort dans les premiers films de Noël qui apparaissent sur les plateformes de vidéos à la demande. Comme pour remonter le moral des troupes, la Française des jeux (FDJ) propose ce mercredi 23 novembre 2022 une cagnotte digne de ce nom. Pas moins de 20 millions d'euros sont en jeu. Les résultats seront connus vers 21 heures. Ils seront, bien entendu, livrés sur cette page.

Ce jackpot vous motive ? Pour participer au tirage du Loto, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre au point de vente FDJ le plus proche ou… si vous être pris d'une petite flemme ou si vous n'avez simplement pas le temps d'aller au bureau de tabac le plus proche de chez vous, il est possible de se rendre directement sur le site de la FDJ. Là, moyennant 2,20 euros, vous pourrez cocher une cagnotte de cinq chiffres et un N°Chance. Ne restera plus qu'à prendre son mal en patience le temps que le tirage du Loto ait lieu et que le résultat soit enfin dévoilé au grand public.

Vingt millions d'euros, trop peu pour vous ? En matière de gros lots, vous avez un appétit d'ogre et il en faut bien plus pour que vous dégainiez votre porte-monnaie pour participer à un tirage du Loto ? Notons que les jackpots dépassant les 20 millions d'euros sont très rares lors des tirages du Loto. Néanmoins, la plus grosse cagnotte jamais remportée au Loto s'élevait à… 30 millions d'euros. Elle a été gagnée le 4 décembre 2021. En attendant que celle-ci prenne quelques millions d'euros en plus - ce qui n'est pas assuré, elle pourrait très bien trouver un vainqueur dès ce soir - sachez que le tirage de l'Euromillions de vendredi proposera 77 millions d'euros. Bonne nouvelle, il est déjà possible de tenter sa chance !