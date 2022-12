Délestage électrique : ce qui est prévu en cas ce coupure

Le recours nécessaire au délestage électrique cet hiver semble s'éloigner selon RTE mais n'est pas totalement écarté. Tous les détails sur le protocole et les conséquences des coupures de courant programmées.

[Mise à jour le 14 décembre à 16h19] Les nouvelles vont de mieux en mieux au sujet des possibles recours au délestage électrique cet hiver. Ce mercredi 14 décembre 2022, le directeur exécutif du pôle stratégie et prospective du Réseau de transport électrique (RTE), Thomas Veyrenc a assuré au nom de l'opérateur avoir "écarté le scénario du pire". Mieux, selon lui "nous avons certainement les moyens d'éviter des coupures." Les délestages électriques qui entrainent des coupures d'électricité programmées, localisées et tournantes n'étaient déjà qu'hypothétiques mais possibles jusqu'à trois reprises à partir du mois de janvier 2023 selon les dernières prévisions de RTE. La baisse de la consommation électrique proche des 10% qui se confirme cette semaine selon les relevés hebdomadaires du gestionnaire de l'énergie et le redémarrage imminent de plusieurs centrales nucléaire permettent d'espérer contourner des coupures de courant programmées. "Nous remettons des réacteurs nucléaires en état, il y a 41 réacteurs qui sont en état de fonctionner [sur 56, ndlr], l'objectif est d'en avoir 45 au mois de janvier", a indiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur Cnews le 14 décembre. Une situation plus optimale qu'une production d'électricité qui fonctionne sur seulement une trentaine de réacteurs. Seuls quelques 40% de la population française serait épargnés par les coupures d'électricité car alimentant une zone dites "sensibles" ou "prioritaires" comme les hôpitaux, les forces de l'ordre ou encore les prisons.

Par mesure de précaution, le gouvernement se prépare toutefois à devoir faire face à des délestages électriques et donc des coupures de courant. Depuis le 1er décembre et l'adresse d'une circulaire aux préfectures, le protocole à suivre pour mettre en place un délestage en tenant les Français avertis et en limitant les conséquences est connu. En cas de signal rouge émis sur Ecowatt, le risque d'une coupure de courant serait annoncé trois jours à l'avance et le recours au délestage confirmé la veille à 17 heures au plus tard. En plus d'être anticipées, les coupures seraient géographiquement ciblée et limitée à 2 heures et tournantes pour ne pas pénaliser les mêmes clients. Quelques 40% de la population française seraient épargnés par les coupures d'électricité car alimentant une zone dites "sensibles" ou "prioritaires" comme les hôpitaux, les forces de l'ordre ou encore les prisons.

Qui serait concerné par les coupures d'électricité ?

Le délestage électrique est une mesure qui concerne 60% des Français, les 40% restants étant les particuliers reliés à des lignes électriques qui alimentent des zones et des établissements jugés "sensibles" qui "engagent la continuité de la vie de la nation", note la circulaire du gouvernement adressée le 1er décembre aux préfectures. A noter toutefois que même dans les zones proches de sites sensibles, le risque d'une coupure de courant guette les foyers de particuliers.

Si une majeure partie de la population métropolitaine - la Corse étant alimentée en électricité par sa propre production, elle-même reliée à l'Italie - peut être visée par des délestages, les coupures d'électricité programmées ne concerneront à chaque fois qu'un secteur limité et minoritaire d'un département. Le délestage sera pensé et ciblé sur des zones géographiques comptant 2000 clients particuliers ou professionnels desservis par le réseau électrique en moyenne selon le site vie-publique.fr. Et une même zone ne pourra faire l'objet du plusieurs délestages successifs. Le protocole du gouvernement conçu en collaboration avec les services du réseau de transport d'électricité (RTE) prévoit que les coupures soient "réparties" et "lissées" et que "l'effort de solidarité nationale [soit] réalisé par tout le monde".

Quelles sont les zones sensibles dispensées de coupures d'électricité ?

Une poignée de sites et d'établissements est épargnée par les coupures de courant et les délestages programmés grâce au statut des infrastructures. Tous ces lieux sont répertoriés dans des listes confidentielles dressées par les préfectures et communiquées aux gestionnaires des réseaux électriques. Parmi ces établissements figurent tous les hôpitaux, les casernes de pompiers, de gendarmeries, les commissariats de police ou encore les prisons. Quelques sites industriels sont aussi inscrits parmi ces sites. Certains foyers particuliers et dépendants des mêmes lignes électriques que ces établissements pourront donc être alimentés en électricité même en cas de délestage dans leur zone.

Si les hôpitaux et autres établissements de santé sont considérés comme des sites prioritaires, ce n'est pas le cas des personnes médicalisées à domicile. "Les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures", a confirmé le porte-parole d'Enedis, Laurent Méric, sur BFMTV le 5 décembre. Il faut comprendre que le recours à un appareil médical comme un respirateur à domicile n'est pas une raison qui justifie qu'un foyer soit dispensé de coupure de courant. Si les délestages électriques ont bien lieu chez les personnes médicalisées, des mesures particulières sont prévues pour éviter tous les risques.

Quelles mesures pour les personnes malades et hospitalisées à domicile ?

Si les établissements de santé publics seront exemptés des coupures de courant, ce ne sera pas le cas des personnes malades et hospitalisées à domicile, dépendantes d'appareils médicaux ou des patients à haut risque vital (PHRV). Toutefois pour ceux-là des dispositions seront prises comme l'a expliqué Jésus Gonzales, président de la société de pneumologie de langue française, auprès d'Europe 1 le 7 décembre. "Tout malade qui utilise un appareillage respiratoire plus de 16 heures par jour doit avoir deux machines classées support de vie. Chacune de ces machines a des batteries internes à la durée de vie d'environ quatre heures. La réglementation impose de mettre une batterie externe en plus et de mettre en place une machine manuelle qu'on gonfle à la main si jamais vraiment on arrive au bout de la batterie", énumère-t-il avant de calculer les "12 heures de batterie de sécurité" disponibles pour les personnes médicalisées à domicile. Des mesures a priori suffisantes pour tenir pendant des coupures de courant de deux heures, mais "en plus la société qui fournit ce matériel réglementairement se doit de passer en urgence chez le patient pour le secourir" si nécessaire, ajoute Jésus Gonzalez.

Certaines mesures sont également prises au préalable notamment la tenue d'un registre par les Agences régionales de santé (ARS) qui doivent recenser toutes les personnes PHRV ou à risque. Cette liste est transmise aux gestionnaires des réseaux électriques qui ont l'obligation de prévenir au moins trois jour à l'avance ces individus de "toute situation particulière qui nécessiterait une prise en charge adaptée". Laquelle peut désigner "l'organisation des éventuels déplacements" des personnes vulnérables précise l'exécutif. Un registre des personnes vulnérables, qu'il convient de surveiller avec une attention particulière, sans être des patients à haut risque, par exemple les personnes de plus de 65 ans, doit aussi être tenu à jour.

Quand les personnes soumises aux coupures d'électricité seront-elles prévenues ?

Si des délestages électriques programmés sont prévus, les personnes concernées par la coupure de courant à venir seront prévenues au préalable. Un signal Ecowatt rouge émis trois jours avant une possible coupure de courant permettra d'alerter la population d'un département. Si aucune amélioration n'est observée, le recours au délestage sera confirmé la veille de la coupure, à 17h au plus tard, sur la plateforme Ecowatt de RTE. Les utilisateurs inscrits sur la plateforme seront alors informés par un SMS ou un courriel de la coupure du lendemain. Il est d'ores et déjà convenu que les coupures de courant pourront intervenir lors de trois plages horaires : de 8h à 10h, de 10h à 13h ou entre 18h et 20h.

Non seulement de prévoir les heures des possibles délestages, le plan de gouvernement prévoit aussi les jours où ces coupures pourraient survenir. C'est essentiellement en semaine, du lundi au vendredi, que les tensions sur le système électrique pourraient justifier des coupures programmées. Le samedis, dimanches et jours fériés devraient être épargné compte tenu de la baisse d'activité et donc de consommation ces jours-là.

Les écoles seront-elles affectées par les coupures d'électricité ?

Les établissements scolaires ne sont pas considérés comme des zones prioritaires ou sensibles et seront donc affectés par les coupures de courant en cas de délestage. Le ministre de l'Education a précisé les mesures dans lesquelles les coupures pourraient intervenir et bouleverser l'accueil des élèves. En cas de coupure les écoles seront fermées uniquement le matin et les services de restauration fonctionnement, selon le ministère. Enfin, les parents d'élèves seront prévenus la veille au soir.

Les coupures d'électricité affecteront-elles les réseaux téléphoniques et télécoms ?

Les antennes téléphoniques étant dépendantes du réseau électrique pour être alimentées, un délestage électrique entrainerait la mise hors service d'une partie de réseau de téléphonie et plus largement des télécommunications. Le phénomène est surtout problématique puisqu'il peut compliquer l'accès ou l'entrée en contact avec les secours et autres services d'urgence. Pour garantir le contact avec les secours, le gouvernement invite à privilégier le 112, numéro d'appel d'urgence européen, pendant les coupures de courant.

Il est évident qu'une coupure de courant perturbera le réseau de téléphonie, en revanche et à la différence des délestages électriques qui pourront être circonscrits géographiquement, les pannes sur les télécommunications pourraient être plus diffuses sur le territoire.

Comment éviter les délestages et coupures d'électricité ?

Maintenant que l'ombre des délestages et de coupures d'électricité planent au-dessus des Français pour tout l'hiver, le gouvernement et les opérateurs d'énergie espèrent que les inquiétudes pousseront la population à participer aux efforts pour économiser de l'énergie. L'exécutif et RTE rappellent d'ailleurs que le respect des mesures du plan de sobriété énergétique peut être un levier suffisant pour contourner les délestages, si chacun prend sa part dans la mobilisation collective qui tient en trois actions martelées par le gouvernement : "éteindre, baisser et décaler" sa consommation.

Si les Français sont appelés à être actifs dans les économies d'énergie, la remise en route des centrales nucléaires est un autre facteur non négligeable pour éviter les coupures de courant programmées. Alors que 20 de 56 réacteurs français sont éteints pour des raisons de maintenance ou des travaux contre la corrosion, un dizaine d'entre eux doivent redémarrer entre décembre et la première dizaine de janvier. Le remise en route permettra d'augmenter, ne serait-ce qu'un peu, les quantités d'énergie produite et donc diminuer les chances de recourir à un délestage électrique.