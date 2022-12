Qui sera concerné par le délestage électrique cet hiver ?

Le gouvernement et le réseau de transport d'électricité ont prévenu de possibles délestages durant l'hiver. 60% des Français pourront être concernés mais seront prévenus au préalable. Détails des mesures.

Si le mois de décembre doit se passer sans encombre, des coupures d'électricité sont à prévoir en janvier. Et le gouvernement prend les dispositions nécessaires au vu de la crise de l'énergie et des prévisions du réseau de transport d'électricité (RTE). Ce jeudi 1er décembre, l'exécutif doit communiquer à toutes les préfectures une circulaire détaillant les procédures nécessaires en cas de délestage. Le mot est sorti. "Dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid donc particulièrement coûteux en énergie et compte tenu des difficultés dans les centrales nucléaires, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique", a indiqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur le plateau de BFMTV-RMC, ce jeudi. Des opérations de délestage tournant sont encore hypothétiques à ce stade, a-t-il toutefois pris soin de rappeler souhaitant éviter d'insuffler un vent de panique. Le délestage électrique qui pourrait concerner 60% des Français est présenté comme une mesure "exceptionnelle" de "dernier recours" avec des coupures d'électricité limitées à deux heures et anticipées la veille pour le lendemain. Même avec ces précautions, les délestages auront des conséquences sur l'ouverture des écoles, les transports et notamment l'accès aux secours.

Le délestage électrique prévu pour qui ?

Si délestage électrique il y a, les mesures ne seront prises qu'à partir du mois de janvier et uniquement en cas de vague de froid. Des scénarios qui, selon les prévisions météorologiques, "sont assez peu probables" expliquait François-Marie Bréon, directeur adjoint au Laboratoire des Sciences du climat et de l'environnement sur BFMTV, le vendredi 18 novembre. Reste que si le gouvernement décide de recourir aux coupures de courant tournantes, ces dernières pourraient concerner jusqu'à 60% de la population française, les 40% restants étant reliés à des lignes électriques qui desservent aussi des zones sensibles et exemptées des opérations de délestage, telles que les casernes de pompiers, de gendarmes, les postes de police, les prisons ou encore les cliniques et les hôpitaux. Outre ces zones dites sensibles, toutes les personnes hospitalisées à domicile ou dépendantes d'appareils médicaux ont été contactées et sont d'ores et déjà surveillées par les Agences régionales de santé pour que les soins puissent toujours être prodigués.

Le gouvernement prévoit aussi de répartir les efforts et de ne jamais, dans la mesure du possible, opérer des délestages deux fois sur une même zone. Tous les départements pourront être touchés, mais jamais entièrement et les coupures ne concerneront que des zones minoritaires.

Les zones soumises au délestage prévenues la veille

Les délestages électriques n'interviendront pas à la dernière minute sans que des dispositions n'aient pu être prises. "Il n'y aura pas de coupures inopinées, nous sommes en capacité d'anticiper", a insisté Oliver Véran sur l'antenne de BFMTV le 1er décembre. Un signal rouge émis par la plateforme Ecowatt permettra de connaître trois jours à l'avance une situation de fortes tensions et de déterminer les départements risquant d'être touchés par une coupure de courant. Plus de précisions sur les zones concernées par le délestage seront disponibles la veille de la coupure, à 17 heures au plus tard, sur le site d'Enedis et de RTE. Pour que les ménages sachent s'ils se trouvent dans une zone de délestage, il suffira de renseigner l'adresse du domicile. L'heure ou du moins la plage horaire de la coupure devrait aussi être précisée selon la circulaire du gouvernement : les coupures pourraient intervenir entre le matin entre 8h et 13 ou le soir de 18 à 20h. D'autres canaux permettront d'être informé de la coupure du lendemain, notamment des messages diffusés sur les radios et les chaînes télévisées.

Les écoles, les transports, les communications et les mairies concernés par les délestages ?

Si les particuliers installés dans la zone de délestage ou reliés à des lignes électriques coupées seront touchés par la coupure de courant, ce sera aussi le cas des mairies, des établissements scolaires ou encore des transports. L'alerte faite la veille de la coupure, à 17 heures, est d'ailleurs prévue pour permettre à ces infrastructures des prendre les dispositions nécessaires.