Comment contacter les secours pendant une coupure de courant ?

Les recours à des délestages cet hiver ne sont pas écartés par le gouvernement. Ces coupures perturberaient le réseau électrique et téléphonique mais des solutions sont prévues pour tout de même assurer le contact avec les secours.

Les délestages électriques sont une possibilité à laquelle il faut se préparer. A la mi-novembre, le réseau de transport électrique (RTE) a fait part d'un risque "élevé" de tension sur les lignes électriques à partir du mois de janvier 2023. Avec une production d'énergie insuffisante et l'arrivée de potentielles vagues de froid, recourir au délestage serait une solution bien que la mesure soit qualifiée de "dernier recours". Les premiers éléments du plan du gouvernement sur le recours au délestage tournant ont été dévoilés ce jeudi 1er décembre et ont confirmé que les réseaux téléphoniques et internet assurés par des antennes placées en zone délestée seraient affectées en cas de coupure d'électricité. "Il est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français", a reconnu la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann dans les colonnes du Monde. Problème, si le réseau téléphonique est hors service, "l'accès aux services de numéro d'urgence" risque aussi d'être perturbé. Alors, quelle solution reste-t-il aux Français pour contacter les secours pendant les coupures de courant ?

Le recours au 112 fortement recommandé

Un seul numéro d'urgence est de mise en cas de coupures de courant : le 112, numéro d'appel européen pour les urgences. Le gouvernement comme les gestionnaires des réseaux de télécommunications ont confirmé l'information et l'exécutif prévoit de communiquer durant l'hiver et en cas de délestage électrique annoncé. Le 112 "est le seul numéro d'urgence qui permet de borner n'importe quelle antenne quel que soit son opérateur", fait déjà savoir le gouvernement auprès des Français. Le recours au numéro 112 n'est toutefois pas une solution miracle car "si [les services mobiles] sont éteints dans une zone géographique pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux services de numéro d'urgence pendant un temps", a déclaré Christel Heydemann, directrice générale d'Orange devant la commission des affaires économiques du Sénat.

Le 112 suffit-il pour prendre tous les appels ?

Le plan du gouvernement en vue de possibles délestages électriques prévoit que les moyens humains disponibles dans les centres d'appels d'urgence chargés de centraliser et de prendre en charge tous les appels soient renforcés pendant mais aussi deux heures avant et deux heures après les coupures, note Europe 1. Ce renfort est aussi de mise dans les brigades de gendarmerie et les postes de police. Un décuplement des forces pensé pour pouvoir répondre à une demande plus importante. Face à la situation, des communications de sensibilisation pour inciter les Français à recourir au 112 uniquement en cas de réelles urgences pourraient être organisées. Pour de simples renseignements sur la coupure de courant ou autre, des permanences dans les mairies sont prévues par le plan gouvernemental.

Le numéro d'urgence 112 fonctionne-t-il partout ?

Un autre problème se pose à l'utilisation du 112. Si le numéro d'urgence est bien le seul à pouvoir être borné par toutes les antennes, il reste des zones blanches où le numéro ne fonctionne pas. Les pouvoirs publics ont demandé de cartographier toutes ces zones pour pouvoir y remédier et rendre le 112 disponible et joignable partout d'ici à janvier.

Quelles autres solutions pour contacter les secours pendant une coupure de courant ?

Si le réseau téléphonique risque d'être perturbé en cas de coupures de courant, il existe "des systèmes de secours qui permettent de prendre le relais", a prévenu la directrice d'Orange. Impossible toutefois de munir toutes les antennes de batterie ou de groupe électrogène de secours. Dans certaines zones où l'accès au 112 n'est pas optimal, le déploiement sur le terrain des services d'urgences est prévu pour assurer des interventions en cas de besoin. Si l'entrée en contact avec les urgences n'est possible ni par téléphone, ni physiquement, les services de la mairie assurés en continu pendant les délestages électriques par une permanence peuvent aussi orienter la population vers les services d'urgence.