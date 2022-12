"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 décembre 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 3 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter 24 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Malheureusement, personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante. Vous pouvez néanmoins consulter les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 3 décembre à 21h13] Ce samedi 3 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter un jackpot colossal de 24 millions d'euros. Malheureusement, personne n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro Chance. Le tirage de ce soir risque donc de faire de nombreux déçus, mais il permet néanmoins de rajouter un million d'euros au jackpot du prochain tirage du Loto, qui aura lieu lundi 5 décembre. 25 millions d'euros seront donc mis en jeu. Les résultats du tirage de ce samedi sont disponibles ci-dessous.

Tirage du 03/12/2022

19 - 26 - 27 - 32 - 34 Chance : 9

Joker+ : 6 169 168

Option 2nd tirage : 16 - 22 - 24 - 26 - 47

10 codes gagnants : E 3071 2779 - H 5521 0409 - M 2129 5165 - N 4063 2134 - R 4992 9045 - R 5483 1237 - R 8829 5603 - S 2249 1030 - T 7989 4473 - V 0136 0378

La soirée a néanmoins été réussie pour un joueur du Loto, qui est parvenu à trouver les cinq bons numéros. Il remporte ainsi 312 119 euros. Une somme certes moins importante que les millions mis en jeu ce samedi soir, mais tout de même conséquente. La FDJ a également tiré au sort 10 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun. Un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Lors d'un tirage du Loto, il est possible de jouer le soir-même jusqu'à 20h15. Pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site fdj.fr, sur l'application officielle ou chez un buraliste agréé par la FDJ.

Avec ce nouveau tirage non remporté, cela fait 16 tirages du Loto consécutifs qui n'ont pas trouvé de gagnant. Le dernier jackpot a été remporté le samedi 29 octobre, il y a plus d'un mois. Et il a fait deux heureux, puisque deux personnes ont trouvé la combinaison gagnante. Elles ont donc empoché un million d'euros chacune. Si chaque joueur du Loto a une petite idée de ce qu'il ferait s'il remportait le jackpot, il ne faut néanmoins pas trop placer d'espoir dans ses chances de réussite. Elles sont en effet extrêmement minces. Ainsi, vous avez 1 906 884 manières de cocher les cinq cases de votre grille de Loto. C'est sans compter le numéro chance, qu'il faut choisir parmi dix propositions. En l'ajoutant dans les calculs de probabilité, vous avez une chance sur 19 068 840 d'avoir le ticket gagnant. Mais, comme le dit le proverbe, l'espoir fait vivre !