"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 6 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Avez-vous remporté les 143 millions d'euros promis au vainqueur du tirage de l'Euromillions mardi 6 décembre 2022 ? Découvrez sans plus attendre les résultats gagnants.

[Mis à jour le 6 décembre 2022 à 21h28] Vous avez tenté votre chance au tirage de l'Euromillions ? Vous avez longuement espéré ? Imaginé ce que vous feriez en cas de victoire ? L'heure du verdict est enfin arrivée. Allez-vous pouvoir faire votre saut en parachute ? Votre tour du monde en plus de 80 jours ? Ce superbe appartement en plein Paris sera-t-il bientôt vôtre ? Le mieux est de consulter dès à présent le résultat de l'Euromillions de ce mardi 6 décembre 2022. N'oubliez pas de vérifier votre code My Million. Faute d'avoir remporté les 143 millions d'euros en jeu, vous pourriez peut-être avoir mis la main sur un "petit" million d'euros, qui sait ! Voici tous les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 06/12/2022 12 - 20 - 25 - 26 - 27 Etoiles : 8 - 12

MyMillion : BF 128 8115

Que faire avec 143 millions d'euros ? Payer beaucoup d'impôt, c'est certain. Toutefois, si vous êtes parvenu à trouver les résultats de l'Euromillions à l'occasion de ce tirage, vous pourriez aussi investir dans quelque 57,2 millions de Saint-Nicolas en pain d'épices. Mais également acheter plus de 14 millions de boîtes de Ferrero Rocher, avec à la clé une crise de foie garantie ! Plus concrètement, il s'agit de 110 000 Smic, soit 9 166 ans de revenu minimal en perspective, ou de 119 166 666 baguettes de pain. Il va de soi qu'en cas de victoire lors du tirage de l'Euromillions, il n'est pas conseillé de tout dépenser en mie de pain et quignons. Mais après tout, le nouveau millionnaire sera libre de faire ce que bon lui semble.

Si avez manqué le tirage de l'Euromillions de ce mardi soir, sachez que vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance pour celui de vendredi. Toutefois, on ignore encore combien de millions d'euros seront en jeu. En revanche, on sait déjà qu'un grand Loto de Noël arrive. Dimanche 25 décembre 2022, la Française des jeux proposera 15 millions d'euros à ses joueurs. À l'occasion de ce tirage du Loto spécial Noël, la FDJ tirera au sort non pas 10, mais bien 100 codes LOTO qui permettront à 100 potentiels vainqueurs de remporter chacun 20 000 euros. Attention toutefois, la FDJ n'étant pas une association caritative pour autant, la grille vous coûtera 5 euros contre 2,20 euros en temps normal. Mais vos chances de remporter 20 000 euros seront bien plus élevées…