Consommation et production d'électricité en France : une pénurie redoutée, la situation en temps réel

La France craint la pénurie d'électricité cet hiver, qui pourrait pousser les autorités à décider de coupures ciblées. Où en sont la production et la consommation électrique dans le pays ? Suivez la situation en temps réel...

"Pas de panique !" Emmanuel Macron a tenté de rassurer, début décembre, sur les risques de pénurie d'électricité qui menacent la France en janvier et février 2023. Alors qu'un plan de délestages a été annoncé par le gouvernement en cas de fortes tensions dans les jours les plus froids de l'année, le président de la République, qui s'exprimait dans un entretien à TF1 et LCI en marge de sa visite aux Etats-Unis, défendait le "travail fait par le gouvernement, qui est légitime, pour préparer un cas extrême : la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer".

La consommation et la production d'électricité dans le pays peuvent elle vraiment décrocher au point de provoquer des coupures ? Réseau de transport d'électricité (RTE), le gestionnaire du transport d'électricité à travers le pays, fournit via la plateforme Eco2Mix des données précieuses, mises à jour en temps réel ou presque, sur situation électrique du pays.

La France produit-elle assez d'électricité pour sa consommation aujourd'hui ?

Voici le cumul de la consommation et de la production d'électricité en MW depuis ce matin, mis à jour automatiquement une fois par heure. Le troisième chiffre correspond aux importations nécessaires pour combler la différence ou aux exportations (chiffre négatif) en cas d'excédent de production. Nous les comparons avec les données de la veille et aux moyennes à la même date ces 5 dernières années.

PRECISION : les données du jour et de la veille sont des cumuls réalisées par nos soins depuis le début de la journée à partir des données "temps réel" mises à disposition sur Data.gouv par l'Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ), plateforme réunissant les données de GRTgaz, RTE, Teréga et plusieurs autres organismes clés du secteur de l'énergie en France. Les moyennes à la même date ces 5 dernières années sont calculées à partir des données "consolidées" de 2017 à 2021.

Production et consommation aujourd'hui par quart d'heure

Voici la production totale d'électricité en France aujourd'hui en MW (en bleu) au regard de la consommation (en rouge). Les pointillés correspondent aux prévisions pour la journée. Si la courbe rouge est en dessous des barres bleues, la France est en excédent de production. Si elle dépasse les barres bleues, c'est un déficit et il faut acheter de l'électricité à l'étranger. Les barres grises illustrent l'excédent qui pourra être exporté, ou à l'inverse, les importations nécessaires pour répondre à la consommation.

Quel est le niveau de la consommation d'électricité en France ?

Voici le niveau de consommation d'électricité en MW en France aujourd'hui (au pas quart d'heure) et depuis le 15 septembre (cumul quotidien). Les chiffres sont mis à jour automatiquement une fois par heure. Les pointillés correspondent aux prévisions pour la journée. La courbe grise permet une comparaison avec la consommation moyenne à la même date ces 5 dernières années.

PRECISION : sur ce graphique comme sur les deux suivants, les données du jour (courbe rouge et courbe bleue) sont des données "temps réel" établies au pas quart d'heure par l'ODRÉ et disponibles sur Data.gouv. Les moyennes pour les 5 dernières années ont été calculées par nos soins à partir des données "consolidées" disponibles elles aussi sur Data.gouv.

Quel est le niveau de la production d'électricité en France ?

Voici le niveau de production d'électricité en MW en France aujourd'hui (au pas quart d'heure) et depuis le 15 septembre (cumul quotidien). Les chiffres sont mis à jour automatiquement une fois par heure. La courbe grise permet une comparaison avec la production moyenne à la même date ces 5 dernières années.

La France importe-t-elle ou exporte-t-elle de l'électricité ?

Voici le niveau d'importations ou d'exportations d'électricité aujourd'hui en MW en France aujourd'hui (au pas quart d'heure) et depuis le 15 septembre (cumul quotidien). Les chiffres sont mis à jour automatiquement une fois par heure. Les données positives correspondent aux importations et les données négatives aux exportations. La courbe grise permet une comparaison avec les importations ou exportations moyennes à la même date ces 5 dernières années.

Quelle est la part de chaque énergie dans la production d'électricité ?

Voici la part de chaque filière dans la production totale d'électricité en France aujourd'hui en MW (au pas quart d'heure) mis à jour automatiquement une fois par heure. Le second graphique permet de visualiser la seule production d'électricité d'orogine nucléaire depuis le 15 septembre (cumul quotidien).

Les dernières courbes ci-dessus le montrent : si la France redoute la pénurie d'électricité cet hiver, c'est d'abord à cause de la production et non de la consommation d'énergie dans le pays. Côté consommation, les Français semblent en effet plus économes en 2022 que ces dernières années, comme l'a notamment confirmé Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE dans Le Figaro le 14 novembre, grâce à des températures souvent douces et à une activité économique réduite. La production est en revanche perturbée depuis l'été dernier par d'importantes opérations de maintenance et des problèmes de corrosion dans les centrales nucléaires françaises. EDF prévoit ainsi que 10 réacteurs sur les 56 que compte son parc nucléaire seront toujours débranchés en janvier 2023. En novembre, le fournisseur d'énergie a abaissé ses prévisions de production annuelles de 280-300 TWh d'électricité d'origine nucléaire prévus à 275-285 térawattheures.