3 hypothèses pour les coupures d'électricité, des projections qui agacent Macron

Le réseau de transport de l'électricité (RTE) prévoit trois scénarios possibles sur le recours au délestage et aux coupures d'électricité cet hiver. Certaines prévisions pessimistes suscitent l'agacement d'Emmanuel Macron.

"Les scénarios de la peur, c'est non !" Emmanuel Macron hausse le ton ce mardi 6 décembre visiblement agacé par les différentes projections notamment les plus pessimistes des gestionnaires de l'énergie. "Pas de panique" avait lancé le président de la République le 3 décembre pour tenter de calmer le jeu et de rassurer les Français face aux possibles coupures de courant cet hiver. Un essai timide et passé inaperçu dans le flot des prévisions émises par le réseau de transport de l'électricité (RTE) ou encore EDF qui "commencent à faire peur aux gens". En déplacement à Tirana, en Albanie, Emmanuel Macron a pris quelques minutes devant la presse pour recadrer le secteur de l'énergie et coupé court aux "scénarios de la peur". "Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie, c'est tout. Et ensuite d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété."

Depuis la publication d'une circulaire gouvernementale aux préfectures sur le protocole à suivre en cas de délestages, les projections sur les coupures électricité et leur fréquence vont bon train, trop selon le gouvernement. Les voix de RTE et EDF ne sont pas étrangères au phénomène, elles qui font part de plusieurs scénarios selon les quantités d'énergie produites et consommées, quitte parfois à avoir un discours plus alarmiste que le gouvernement. Des déclarations qui n'ont pas ravi Emmanuel Macron. Pour s'assurer que les professionnels de l'énergie n'outrepassent pas de nouveau leur champ de compétence le locataire de l'Elysée a donc insisté pour dire que le rôle des "autorités et entreprises publiques [...] n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur".

RTE émet trois scénarios pour les coupures de courant

"Stop à tout ça. [...] Nous allons tenir cet hiver", a finalement conclut le chef de l'Etat appelant chacun à faire son travail et seulement son travail. Reste que se préparer à tous les scénarios, "par mesure de prévention", fait partie des missions du gouvernement. Or des scénarios, RTE en a pensé trois :

Scénario haut : il sous-entend un respect drastique des mesures du plan de sobriété et un redémarrage rapide des centrales nucléaires à l'arrêt. Alors en cas d'hiver froid seulement quelques alertes ponctuelles pourraient être émises par Ecowatt et aucun délestage ne devrait être décidé. Ce scénario est déjà écarté par RTE.

Scénario central : voici l'hypothèse la plus probable avec un respect correct mais pas optimal du plan de sobriété et la remise en route partielle d'une partie des réacteurs nucléaires à l'arrêt. Alors un peu moins d'une dizaine d'alertes rouges pourraient être émises en cas de températures très froides mais seulement la moitié d'entre elles, voire moins, pourraient donner lieu à des délestages.

Scénario dégradé : il s'agit du schéma catastrophe dans lequel le plan de sobriété ne serait pas respecté et les centrales nucléaires ne redémarreraient pas. Auquel cas même avec un hiver chaud plusieurs alertes Ecowatt pourraient survenir et ce nombre doublerait ou triplerait en cas d'hiver froid entraînant de nombreuses coupures d'électricité.

Ce troisième "scénario de la peur" n'est pas une réalité qu'il faut crainte plusieurs mesures ayant été prises, et parfois contraintes, dans les entreprises depuis le mois d'octobre et avec la remise en route d'au moins quelques centrales prévue dans le courant de la saison hivernale.