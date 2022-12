Budget en baisse, tests Covid, pessimisme... Comment les Français abordent les fêtes

Un sondage Yougov pour Linternaute révèle que les Français comptent dépenser moins cette année pour les fêtes de fin d'année 2022 et qu'ils sont nombreux à se soucier encore de l'épidémie de Covid-19.

Les Français abordent ces fêtes de fin d'année bien différemment de l'an dernier, avec un contexte d'inflation forte et une recrudescence de l'épidémie de Covid-19 qui pèsent au moment de se retrouver en famille. Le sondage YouGov effectué pour Linternaute donne plusieurs éléments concrets sur la manière dont les Français appréhendent Noël et les réjouissances de la dernière semaine de l'année : ils seront nombreux à réduire leur budget pour les cadeaux et les repas de fête, nombreux aussi à rester concernés par l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

2023, une meilleure année que 2022 ?

Interrogés sur leur année 2022, les Français sont assez partagés : nous sommes loin d'une annus horribilis, même s'il ne semble pas que les "jours heureux" soient vraiment revenus. Ainsi 33% des sondés disent avoir passé une bonne année (4% une très bonne année, 29% plutôt une bonne année), 43% disent avoir passé "ni une bonne, ni une mauvaise année", 24% indiquent avoir passé une mauvaise année (8% une très mauvaise année, 16% une plutôt mauvaise année).

Interrogés sur 2023, là encore, ce n'est pas vraiment l'optimisme qui se dégage des réponses des Français. 32% pensent que 2023 sera "plus agréable" pour eux que 2022, mais 22% estiment qu'ils passeront une plus mauvaise année. 46% imaginent que l'année qui arrive sera sensiblement identique à celle qui s'achève.

Les fêtes de fin d'année sont attendues avec le sourire par 41% des Français, qui disent "se réjouir de l'arrivée" des célébrations de Noël et du jour de l'An. 31% des sondés répondent l'inverse, 28% disent être complètement indifférents à cette période et n'ont aucun enthousiasme pour les dernières semaines de 2022.

Des sacrifices financiers pour les fêtes de fin d'année

42% des Français indiquent dans l'enquête YouGov qu'ils vont dépenser moins d'argent que l'an dernier pour les cadeaux de Noël, 11% indiquent même qu'ils ne feront aucun présent. 41% comptent dépenser "autant que l'année dernière" et 6% seulement des Français ont prévu de dépenser davantage qu'en 2022.

Quel budget les Français consacrent-ils à leurs cadeaux de Noël exactement ? 23% ont prévu un budget de moins de 150 euros, 34% entre 151 et 300 euros, 22% entre 301 et 500 euros, 12% plus de 500 euros. 10% ne savent pas combien ils vont dépenser au total. A noter que 51% des Français se disent "prêts à acheter des cadeaux d'occasion pour Noël cette année".

Moins de décorations lumineuses

Autre enseignement du sondage YouGov : 41% des Français comptent dépenser moins d'argent cette année que l'année dernière pour les repas des fêtes de fin d'année, 40% comptent consacrer un budget similaire, 7% comptent dépenser plus. A noter également que "face à la crise énergétique", 49% des Français comptent "réduire l'utilisation de décorations de Noël nécessitant une alimentation électrique".

Le Covid encore présent dans les esprits

L'épidémie de coronavirus, qui connaît depuis mi-novembre une recrudescence significative, demeure un motif de préoccupation pour les Français. 25% des sondés indiquent que compte tenu de circulation en hausse du Covid-19, ils "éviteront les grands rassemblements" comme les marchés de Noël et les déplacements dans les centres commerciaux. 39% indiquent par ailleurs qu'ils prendront des "précautions particulières" lors des retrouvailles familiales ou amicales, comme "le port du masque ou la réduction du nombre d'invités", 43% déclarent en revanche ne pas songer à en prendre et 9% ne prévoient pas de retrouvailles. A noter également que 73% des Français comptent effectuer un test de dépistage au Covid-19 s'ils ressentent des symptômes de types fièvre, toux ou maux de tête.

L'enquête a été réalisée sur 1006 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 5 au 6 décembre 2022.