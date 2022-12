Pas de coupure d'électricité à Noël, mais l'incertitude domine pour janvier 2023

Le directeur de Réseau de transport d'électricité (RTE), le gestionnaire de l'acheminement en France, a tenté de rassurer sur BFMTV ce jeudi soir. La fin d'année ne sera pas touchée par des coupures d'électricité...

Les fêtes devraient se dérouler sans problème sur le réseau électrique. Alors que les spéculations sur la pénurie d'électricité en France cet hiver vont bon train et que la communication gouvernementale sur d'éventuels délestages inquiète depuis plus d'une semaine, le directeur de Réseau de transport d'électricité (RTE), le gestionnaire de l'acheminement de l'électricité en France, a tenté de rassurer sur BFMTV ce jeudi soir.

Selon Jean-Paul Roubin, "on ne peut pas craindre de coupure d'électricité avant la fin de l'année". Les températures chutant drastiquement en cette fin de semaine, un signal EcoWatt orange, synonyme de tensions sur le réseau électrique, pourrait être déclenché lundi. Mais il devrait donc être sans conséquence.

Le mois de janvier 2023, lui, reste incertain. "Au début de l'année prochaine, il ne faut pas paniquer [...]. Nous réalisons un certain nombre de scénarios qui sont des hypothèses sur lesquelles nous travaillons", s'est contenté de répondre Jean-Paul Roubin, qui s'est réjoui de la baisse de la consommation électrique en France ces dernières semaines.

Macron agacé par la panique autour des coupures d'électricité

Réseau de transport d'électricité (RTE) a en effet publié des données encourageantes mardi soir. Selon la synthèse hebdomadaire de la filiale d'EDF, les Français ont réduit leur consommation de 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Une baisse accrue qui porte les économies à 6,6% sur les quatre dernières semaines et permet d'approcher encore un peu plus de l'objectif des -10% établi par Emmanuel Macron à la rentrée lors de la présentation du plan de sobriété énergétique. Un objectif censé réduire la facture des Français mais aussi aider le pays à passer l'hiver en pleine défaillance du système de production d'électricité.

"Nous allons tenir cet hiver", a d'ailleurs lancé comme en écho Emmanuel Macron lui-même ce mardi, en marge d'un sommet UE-Balkans organisé en Albanie. Agacé par la cacophonie du gouvernement et des opérateurs depuis une semaine selon les confidences de France Info et de BFMTV, le chef de l'Etat avait déjà tenté de siffler la fin de la partie le week-end dernier, lors d'une interview de TF1 depuis les Etats-Unis, en appelant les Français à ne pas paniquer. Cette fois, il pointe ouvertement "les scénarios de la peur" et un "débat absurde" né de la circulaire envoyée par Elisabeth Borne aux préfets pour organiser les éventuelles coupures de courant programmées cet hiver pour éviter le blackout.

Pour le moment, le système électrique tient, même si la France est obligée d'importer chaque jour des dizaines de milliers de mégawatts d'électricité à l'étranger. Ce jeudi 8 décembre, par exemple, la France avait déjà consommé plus d'un million de MW à 15:45 (pic enregistré à 12:00 à 73 845 MWh). Un chiffre plus élevé que la production, qui s'élevait à la même heure à 877 090 MW, soit une différence de près de 200 000 MW qu'il fallait combler en allant chercher de l'électricité chez nos voisins. Ces cinq dernières années, le 8 décembre, la France était à l'inverse exportatrice, de 13 438 MW en moyenne.