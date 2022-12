Coupures de courant : une première alerte Ecowatt redoutée ce lundi

Les températures chutant drastiquement, les prévisions de consommation électriques pour la France ne sont pas bonnes pour lundi prochain. La première alerte Ecowatt orange de la saison pourrait être émise par RTE...

Le "scénario de la peur", fustigé par Emmanuel Macron, va-t-il se concrétiser plus tôt que prévu ? Selon les prévisions de consommation d'électricité hebdomadaire, établies par Réseau de transport d'électricité (RTE), le gestionnaire de transport de l'électricité dans le pays, les températures, qui vont chuter ce week-end et en début de semaine prochaine, pourraient pousser les Français à monter le chauffage et donc à accroitre la dépense en énergie du pays.

Selon les dernières estimations, la consommation d'électricité devrait déjà grimper significativement ce jeudi, comme le montrent les courbes de suivi en temps réel, avec une pointe à 76 800 mégawatts (MW). L'activité économique étant réduite le week-end, la vague de froid ne devrait pas provoquer de pic important samedi et dimanche, mais lundi en revanche, les 80 000 MW devraient être dépassés dès la mi journée, à 12h15, selon RTE. Un record depuis le début de la saison froide qui pourrait correspondre à un signal Ecowatt orange.

Les prévisions peuvent évoluer

Le site internet Ecowatt mis en place par RTE en septembre, vise à alerter en temps réel la population pour éviter la pénurie d'électricité et les coupures de courant cet hiver. Le signal orange est synonyme de système électrique "tendu" et appelle des "écogestes" de la part des particuliers et des entreprises. C'est en cas de signal rouge que des délestages - autrement dit des coupures préventives - peuvent être décidées pour éviter le blackout.

RTE indique que les prévisions pour ce week-end et pour la semaine prochaine peuvent encore évoluer "significativement". Mais cette première alerte Ecowatt, si elle arrivait, concrétiserait les craintes alimentées depuis une semaine par les opérateurs et par le gouvernement, qui a envoyé une circulaire aux préfets pour anticiper les délestages.