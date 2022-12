Neige en France : deux département en vigilance orange, les images

La Haute-Savoie et l'Ain ont été placés en vigilance orange suite aux nombreuses neiges qui sont tombées dans la matinée, avec déjà 16 centimètres à Evian. Météo France recommande donc la prudence.

Météo France recommande d'être très vigilant ce vendredi 9 décembre dans les départements de Haute-Savoie et dans l'Ain suite aux chutes de neiges de ce vendredi 9 décembre. Ces départements ont donc été placés en vigilance orange, l'établissement météorologique ayant déjà relevé que des "chutes de neige significatives" sont toujours en cours avec notamment 16cm de neige à Evian. Météo France a également alerté sur des risques de verglas et de précipitations verglaçantes qui devraient continuer jusque midi.

Selon le bulletin ces chutes de neige "se poursuivent (...) jusqu'à la mi-journée et en particulier dans les pays de Gex, autour de Valserhône et de Genève, en basse vallée de l'Arve et plus temporairement autour d'Annecy, avec des intensités de l'ordre de 1 à 3 cm par heure, temporairement 5 cm". De nombreuses images sont déjà apparues sur les réseaux sociaux.

20 autres départements sont actuellement en vigilance jaune Neige-Verglas, à l'Est du pays mais aussi dans la pointe Nord de l'Hexagone. Certains départements sont aussi en alerte jaune avalanches, Méteo France recommande donc la prudence.