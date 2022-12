Neige et verglas : la vigilance orange progressivement levée en France

La vigilance orange neige et verglas prend fin ce jeudi 15 décembre 2022 selon les prévisions de Météo France. Quelques chutes de neiges et des phénomènes glissants peuvent persister mais avec une intensité bien plus faible face au redoux qui s'installe.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 11h53] La perturbation neigeuse et verglaçante touche à sa fin. Météo France prévoit de lever les huit dernières vigilances oranges neige-verglas à la mi-journée, ce jeudi 15 décembre. Alors que 19 départements devaient être encore en alerte selon les prévisions d'hier soir, ce matin les météorologues ont revu ce nombre à la baisse avec une vigilance orange circonscrite à la région Grand Est, celle qui a connu les plus fortes chutes de neige et les phénomènes glissants les plus importants entre mardi soir et ce jeudi matin.

Si l'alerte météo n'est plus de mise, les températures restent froides et souvent négatives sur la moitié nord du pays mais le redoux se fait sentir. Météo France prévoit "de nouvelles précipitations sur la pointe de la Bretagne avec un peu de pluie et neige mêlées, voire de neige dans l'intérieur" mais rien qui appelle à l'inquiétude. Il est également possible que des chutes de neige gagnent "de nouveau le nord de l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche Comté, voire le nord de Rhône-Alpes en soirée" ce jeudi mais les quantités resteront faibles "a priori", prévient le bilan prévisionnel. Le manteau blanc est cependant bien présent au sol ce jeudi en Alsace avec des relevés compris entre 3 et 8 centimètres de poudreuse.

Quelles prévisions météos pour les prochaines heures ?

Toutes les vigilances orange neige-verglas doivent être levées à midi selon Météo France. La perturbation arrivée par l'ouest mardi soir a fini de traverser le pays et quitte progressivement le nord-est de la France ce jeudi 15 décembre. 58 départements restent en vigilance jaune pour la neige et les pluies verglaçantes ou pour orage et pluie-inondation dans le sud-est. Demain l'institut météorologique prévoit encore une vigilance jaune neige-vergals sur la moitié est de l'hexagone. Le redoux est toutefois annoncé pour les prochains jours avec des températures moins froides sur l'ensemble du pays.

Quelle conduite adoptée en cas neige et de verglas ?

Si la perturbation prend fin, le verglas est encore bien présent sur les routes du nord-est. La prudence et des mesures de sécurité sont donc de mise. Comme à chaque fois dans ce type de situation, les automobilistes sont appelés à faire preuve de calme et de vigilance, à respecter les restrictions de circulation et les éventuelles déviations mises en place. Les conducteurs doivent aussi adapter et réduire la vitesse tout en augmentant les distances de sécurité.

Si l'idéal reste de limiter ses déplacements, en cas de nécessité à se rendre d'un point à un autre, les automobilistes sont invités à prendre avec eux de quoi boire et manger, ainsi que des vêtements chauds. Un téléphone chargé est également recommandé si l'on doit prendre la route.