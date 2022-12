"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 12 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Deux millions d'euros étaient en jeu, lundi 12 décembre 2022. Le tirage a-t-il trouvé preneur ? Les résultats sont disponibles ci-dessous.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 21h12] Avec déjà trois millions d'euros annoncés pour le prochain tirage du Loto qui se tiendra mercredi 14 décembre, on sait qu'il n'y a malheureusement pas eu de grand vainqueur ce lundi 12 décembre 2022. Et pour cause, deux millions d'euros étaient en jeu. S'ils avaient été remportés, deux millions seraient proposés pour le prochain tirage et non trois. Néanmoins, cela ne veut pas dire pour autant que tout est perdu. Peut-être avez-vous tout de même mis la main sur une partie du résultat du Loto de lundi, et avec d'un gain ? Seulement quelques bons chiffres suffisent pour remporter plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Pour être fixé, le mieux est de comparer sans plus attendre les résultats du Loto

Tirage du 12/12/2022 2 - 25 - 35 - 46 - 47 Chance : 10

Joker+ 3 110 797

Option 2nd tirage : 3 - 12 - 13 - 23 - 34

10 codes gagnants : C 6482 7030 - L 5200 2079 - L 5740 5131 - P 0843 1048 - P 5571 7245 - R 1247 3579 - R 5939 3578 - R 7561 0552 - S 5298 0308 - U 5782 2839

Deux millions d'euros, un jackpot pas à la hauteur de vos attentes ? On vous comprend. Si deux millions d'euros représentent une somme que la plupart des mortels aimeraient bien voir sur leur compte en banque, pour autant, en Europe, difficile de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec "seulement" deux millions d'euros. Heureusement, le traditionnel Grand Loto de Noël de la FDJ arrive dans quelques jours maintenant. Le 25 décembre 2022, un tirage spécial permettra à l'éventuel vainqueur d'empocher 15 millions d'euros. Ce jour-là, 100 codes LOTO seront également tirés au sort, contre seulement 10 en temps normal. Cela signifie que 100 petits chanceux remporteront, quoi qu'il arrive, 20 000 euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards, diront les anciens !