"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage de mardi 13 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Qui n'a pas déjà rêvé de devenir millionnaire ? L'heure du tirage de l'Euromillions passée, les résultats sont à retrouver sans plus attendre sur notre page.

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 21h43] Comme chaque mardi et vendredi, peu après 21h20, le site de la Française des jeux (FDJ) a livré les résultats de l'Euromillions. Alors, que fallait-il voir parié pour empocher les 27 millions d'euros promis au vainqueur ce mardi 13 décembre 2022 ? N'attendez plus et comparez vous-même votre résultat avec les chiffres tirés au sort à l'occasion de ce nouveau tirage de l'Euromillions. N'oubliez pas non plus de vérifier votre code My Million, qui sait, celui-ci vous aura peut-être permis de remporter le million d'euros remis à l'occasion de chaque tirage de l'Euromillions.

Tirage du 13/12/2022 3 - 9 - 12 - 26 - 30 Etoiles : 10 - 11

MyMillion : OG 732 2723

Prochain rendez-vous, vendredi. Dix-sept millions d'euros minimum seront en jeu. Mais pour empocher cette coquette somme, il faudra avoir beaucoup de chance. Le résultat de l'Euromillions n'est clairement pas à la portée de tous. Preuve en est, peu de vos proches sont déjà devenus millionnaires après avoir tenté leur chance à l'occasion d'un tirage de l'Euromillions. Mais la FDJ sait comment motiver ses troupes. "100% des gagnants ont tenté leur chance", aime-t-elle répéter. En somme, commencez par jouer avant de dire que vous ne gagnez par à l'Euromillons. Pour autant, gardez bien en tête que ce n'est pas parce que vous participez au tirage de l'Euromillions que vous allez trouver les résultats. Les chiffres sont même plutôt décourageants. Comptez une chance sur plus de... 139 millions d'euros si vous ne pariez que sur une combinaison.

Vous aimeriez avoir plus de chance que cela ? Il ne tient qu'à vous de pariez sur plus que les cinq chiffres et les deux numéros étoile nécessaires pour composer une combinaison. Attention toutefois, si vous ajoutez un chiffre supplémentaire, le prix de la grille passera de 2,50 euros à... 15 euros. Si vous préférez ajouter un numéro étoile, il vous en coûtera 7,50 euros. Autre solution pour avoir plus de chance de devenir millionnaire, tenter sa chance au tirage du Loto plutôt qu'à l'Euromillions. À ce jeu-là, si le hasard reste le grand maître de la victoire, le nombre de combinaisons possibles est bien moindre. Ainsi, en ne jouant qu'une combinaison simple, vous avez une chance sur un peu plus de 19 millions d'être le grand vainqueur du jour !