TEST. Miss France 2023 : avez-vous la culture générale d'une miss ?

Chaque année, les candidates au concours Miss France passent un test de culture générale qui détermine notamment les premières sélections. Avez-vous le niveau d'une Miss ? Passez le test de l'édition 2023...

Avez-vous la culture générale d'une Miss France ? Chaque année, en amont du concours de beauté, la trentaine de candidates à la couronne de Miss France passe un test de connaissances qui fait partie des critères de choix pour les premières éliminations. Le test de culture générale pour l'élection de Miss France 2023, passé il y a quelques semaines en Guadeloupe par les 30 candidates, comptait ainsi 37 questions très exactement, allant de l'histoire-géographie aux arts, en passant par quelques points de français et de mathématiques, un ou deux tests de logique et plusieurs interrogations sur des personnalités célèbres ou historiques, principalement féminines.

Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elizabeth II ? Comment s'appelle le président ukrainien ? Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album Renaissance en 2022 ? Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'or en 2022 ? Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre à destination de Pointe-à-Pitre ? Plusieurs questions soumises aux miss portaient aussi cette année sur l'actualité qu'il fallait avoir suivi un minimum pour s'en sortir.

Le test de culture générale du concours Miss France 2023 a été dévoilé à la presse le 24 novembre à un peu plus de trois semaines de l'élection. Vous pensez faire mieux ou aussi bien que les candidates ? Mesurez votre niveau ci-dessous. Si le test ne s'affiche pas, cliquez ici.

En amont du concours Miss France 2023, ce sont Miss Normandie, Miss Champagne-Ardenne et Miss Rhône-Alpes qui ont eu les meilleures notes au concours de culture générale. La meilleure note obtenue par Perrine Prunier (Miss Normandie) s'élève à 17,5/20. Une belle perf qui ne l'assurera pas néanmoins d'être finaliste, mais qui devrait lui donner au moins de sérieuses chances de faire partie du top-15, dévoilé samedi en milieu de soirée.

Mercredi 14 décembre, les Miss ont participé à un entretien individuel devant le jury de présélection qui avaient ainsi accès aux dossiers et donc au résultats des tests de chacune. Le but : défiler et s'exprimer afin que les membres du jury puissent déterminer si la candidate ferait une bonne ambassadrice nationale. A l'issue de ces oraux, les jurés ont chacun voté pour les 15 candidates qu'ils souhaitent voir parmi les finalistes. Ce sont ces 15 finalistes qui seront ensuite soumises au vote du public et du jury de célébrités samedi soir, même si leur identité ne sera révélée qu'en milieu de soirée.