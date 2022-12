Go Sport : des magasins vont-ils fermer ?

GO SPORT. Le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer ce mercredi sur la situation financière de la chaîne de magasins de sport. Avec un plan social au bout ?

Après Camaïeu, Go Sport va-t-il être contraint de baisser le rideau ? Ce mercredi 21 décembre 2022 s'annonce déterminant pour la chaîne de magasins d'équipements sportifs. En difficultés financières, son avenir se joue devant le tribunal de commerce de Grenoble (Isère), qui doit se prononcer sur la viabilité financière ou non de la marque. A en croire les commissaires aux comptes, l'entreprise aurait une dette de 36 millions d'euros. De quoi faire craindre le placement de Go Sport en cessation de paiement, alors que "aujourd'hui, les magasins sont vides", selon Géraldine Rey, déléguée CGT Go Sport Grande Place, auprès de Franceinfo. Le média affirme par ailleurs que les fournisseurs ne sont plus payés, expliquant la situation dans les boutiques.

Selon un rapport des commissaires aux comptes et d'un expert indépendant, l'entreprise est cessation de paiement depuis octobre-novembre. La direction, elle, s'est voulue rassurante et a présenté des éléments affirmant que l'entreprise allait se relever et n'était pas dans une situation aussi alarmiste.

234 magasins pour 2600 salariés

Au total, Go Sport représente 234 magasins partout en France et compte 2160 employés. Ainsi, compte-tenu de l'ampleur de la situation, le tribunal de commerce a estimé qu'il y avait "un caractère d'urgence et qu'il fallait agir vite" afin de tenter d'éviter la même situation que pour Camaïeu qui, fin septembre, avait dû disparaître, entraînant une perte d'emploi pour 2600 personnes. Derrière ces deux situations, un seul et même homme : Michel Ohayon.

Si la cessation de paiement venait à être caractérisée par le tribunal de commerce de Grenoble, une procédure de redressement judiciaire serait alors ouverte. Avec un plan social à venir afin de redresser les finances de la chaîne ? C'est ce que craignent les représentants du personnel. A l'approche de Noël, l'heure n'est vraiment pas à la fête chez Go Sport.