"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Fin du suspense. Le tirage du Loto de ce mercredi 21 décembre 2022 vient de livrer ses résultats. Découvrez-les sans plus attendre.

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 21h22] Après quelques minutes supplémentaires d'un suspense insoutenable, le résultat du Loto de ce mercredi 21 décembre 2022 a enfin été révélé. Que fallait-il avoir parié pour empocher la coquette somme de six millions d'euros proposée par la Française des jeux (FDJ) ? Il semble que personne n'avait la réponse. Les plus chanceux sont seulement parvenus à trouver les cinq chiffres, sans découvrir le N°Chance du jour. Ils sont quatre dans cette situation. Chacun va tout de même remporter 39 412,10 euros, de quoi savourer les fêtes de fin d'année différemment. Voici tous les résultats du Loto :

Tirage du 21/12/2022 11 - 12 - 15 - 21 - 22 Chance : 7

Joker+ 8 194 969

Option 2nd tirage : 12 - 18 - 41 - 42 - 45

10 codes gagnants : A 9514 8053 - B 3741 9774 - C 0961 6363 - E 8948 6994 - I 8849 8154 - K 2281 3248 - P 8401 0292 - Q 6371 9947 - R 6576 6763 - T 1302 4805

Prochain rendez-vous, samedi. Sept millions d'euros seront en jeu. Comme pour chaque tirage du Loto, qu'il ait lieu lundi, mercredi ou samedi, voire d'autres jours à l'occasion de tirages exceptionnels pour des événements tels que la Saint-Valentin ou un vendredi 13, il sera possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour J. Le coût d'une grille classique ? Si vous ne pariez que sur le strict minimum, à savoir cinq chiffres et un N°Chance, il vous en coûtera 2,20 euros. En revanche, en cas de chiffres supplémentaires cochés, le prix peut rapidement atteindre des sommets, mais vos chances seront également multipliées. Toutefois, gardons bien à l'esprit que pour être sûr de gagner un tirage du Loto, il faudrait avoir parié sur plus de 19 millions de combinaisons, autant dire avoir joué un sacré budget. Le mieux reste donc de tenter sa chance sans trop attendre du résultat final.

Envie d'une grosse cagnotte ? À l'occasion de Noël, la Française des jeux proposera ce dimanche 25 décembre un grand Loto de Noël. Au programme : 15 millions d'euros pour celui ou celle qui trouvera les résultats du Loto. Mais également 100 codes permettant à 100 participants de remporter 20 000 euros chacun. Attention toutefois, les gains remis étant nettement plus conséquents que ceux d'un tirage habituel, le prix de la grille de base sera plus élevé. Comptez cinq euros pour une grille.