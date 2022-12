"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Les 17 millions d'euros mis en jeu par la FDJ ce vendredi 23 décembre 2022 s'apprêtent-ils à arriver sur votre compte en banque ? Le tirage de l'Euromillions a eu lieu, consultez sans plus attendre les résultats.

[Mis à jour le 23 décembre 2022 à 21h39] Fin du suspense ou presque ! Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 23 décembre 2022 a bien eu lieu. Pour autant, on ignore toujours si grand gagnant il y a eu. Et pour cause, contrairement à un tirage du Loto, il faut désormais collecter les résultats des participants qui ont tenté leur chance dans pas moins de neuf pays pour savoir si, oui ou non, quelqu'un est parvenu à parier sur la combinaison gagnante de l'Euromillions. Faute de pouvoir savoir tout de suite si il y a eu un heureux vainqueur, vous pouvez toutefois comparer vous-même votre résultat de l'Euromillions avec le tirage du jour :

Tirage du 23/12/2022 16 - 17 - 23 - 26 - 35 Etoiles : 5 - 11

MyMillion : VM 500 1739

Prochain rendez-vous, mardi ! Vous ne savez pas comment jouer au tirage de l'Euromillions ? C'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou directement sur le site fdj.fr. Dans un cas comme dans l'autre, il vous faudra a minima dépenser 2,50 euros pour participer au tirage. Avec 2,50 euros, vous aurez le droit à une combinaison. C'est-à-dire que vous devrez choisir cinq chiffres parmi les 50 disponibles sur la grille (de 1 à 50) et deux numéros étoile parmi les 12 proposés (de 1 à 12). Pensez bien à valider votre grille avant 20h15 maximum le jour du tirage de l'Euromillions auquel vous comptez participer, car en cas de retard, ne serait-ce que d'une minute, votre grille sera validée pour le tirage de l'Euromillions suivant.

Si vous êtes ouvert à d'autres jeux de hasard, permettant, moyennant beaucoup de chance, de remporter de grosses cagnottes, sachez que plusieurs grands rendez-vous se profilent du côté du Loto. Premier à noter dans votre agenda : dimanche 25 décembre 2022 aura lieu le grand tirage du Loto. Quinze millions d'euros sont en jeu, mais également 100 codes permettant de remporter, le jour même, 20 000 euros chacun. Si vous manquez le coche, rendez-vous le vendredi 13 janvier 2023. Treize millions d'euros seront en jeu ainsi que 50 codes à 20 000 euros. Avis aux amateurs !