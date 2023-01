Grève en janvier 2023 : SNCF, retraites, Gilets jaunes... Ce qui est prévu

GREVES 2023. Des grèves sont annoncées dans de nombreux secteurs en janvier 2023, des transports à la santé. Des pages Facebook ont par ailleurs appelé à relancer le mouvement des "Gilets jaunes" pour le samedi 7 janvier.

[Mis à jour le 2 janvier 2023 à 18h32] Après des vacances de Noël perturbées par la grève des contrôleurs de la SNCF, de nouveaux mouvements sociaux pourraient animer le mois de janvier 2023. Certains ont même déjà débuté dans le secteur de la santé. Ainsi, les médecins libéraux sont appelés à une nouvelle grève à partir de ce lundi 2 janvier 2023 et jusqu'au dimanche 8 janvier inclus. Il s'agit de la deuxième semaine consécutive de cette grève lancée par le collectif "Médecins pour demain". La principale revendication du collectif est le doublement du tarif de consultation de base, ce qui correspond à une augmentation de 25 à 50 euros. Le but est d'attirer de nouveaux médecins libéraux vers une médecine de ville qui souffre d'un manque d'effectifs.

Toujours dans le domaine de la santé, les laboratoires de biologie ne font plus remonter, depuis ce lundi, les résultats des tests Covid qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie. Les patients peuvent cependant continuer de se faire tester dans les laboratoires. Leurs syndicats sont en désaccord avec le montant des économies qui leur est demandé sur la période 2024-2026. Le secteur de la santé n'est pas le seul concerné par des mouvements sociaux. En effet, plusieurs syndicats de la RATP ont appelé à "poursuivre et durcir le mouvement de grève dès janvier 2023", dans un communiqué publié le 14 décembre 2022. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leurs salaires. Du côté de la SNCF, aucun mouvement de grève n'a pour le moment été annoncé dans les prochaines semaines.

Des grèves pourraient également frapper les secteurs de la fonction publique, de l'énergie, du commerce ou encore de la grande distribution au mois de janvier. Très souvent, peu importe le secteur, les revendications des salariés se recoupent : hausse de salaire, rejet de la réforme des retraites, recrutement et conditions de travail... Ce n'est d'ailleurs pas par coïncidence que la grève de la RATP pourrait se tenir "autour du 10 janvier", selon une source syndicale contactée par France 3 Régions. Il s'agit en effet de la date choisie par le gouvernement pour présenter sa très contestée réforme des retraites. Par ailleurs, plusieurs pages Facebook ont appelé à relancer le mouvement des "Gilets jaunes" le samedi 7 janvier. Reste à voir si cet appel va être entendu.

Quand auront lieu les grèves en janvier 2023 ?

Alors que les grèves se préparent pour la rentrée de janvier, une date sort du lot : celle du 10 janvier 2023. Il s'agit par exemple du jour autour duquel les syndicats de la RATP pourraient se mettre en grève, selon une source syndicale contactée par France 3 Régions. C'est également le 10 janvier prochain qu'Emmanuel Macron doit présenter la réforme des retraites. Coïncidence ? Certainement pas. Le projet réformateur est source de conflit dès qu'il est mis sur la table. Néanmoins, c'est tout le mois de janvier qui pourrait être ponctué de mouvements de grève. Dans la Fonction publique et le secteur de l'énergie, des préavis de grève courent sur la période allant du 1er au 31 janvier, tandis que du côté de l'Education nationale, un appel à la grève a été lancé pour la journée du 17 janvier.

Quels seront les secteurs en grève en janvier ?

Déjà plusieurs secteurs, par la voix de différents syndicats, se sont dits prêts à manifester et à se mettre en grève pour faire entendre leurs revendications et défendre leurs intérêts. Dans le secteur de la santé, des grèves ont déjà commencé.

Les transports : la RATP a appelé à une nouvelle grève en janvier 2023 pour "durcir le mouvement" enclenché depuis plusieurs semaines. "Nos organisations syndicales constatent que nos revendications (revalorisation statutaire, mise à niveau des effectifs...) n'ont pas été entendues", ont écrit la CGT, FO, l'Unsa et La Base pour le RER dans un communiqué intersyndical publié le 14 décembre, jugeant insatisfaisantes les propositions faites par la direction lors des négociations annuelles obligatoires à la fin de l'année 2022. Selon une source syndicale contactée par France 3 Régions, la grève de la RATP pourrait se tenir "autour du 10 janvier". Du côté de la SNCF, aucun mouvement de grève n'a été annoncé dans les prochaines semaines, mais la situation pourrait évoluer dans les prochains jours.

Pourquoi des grèves sont annoncées en janvier 2023 ?

Sans surprise, les motivations qui poussent les syndicats à appeler à la grève sont liées à la question des salaires et à la très conflictuelle réforme des retraites. Les revendications sur une revalorisation salariale ne sont pas nouvelles et trainent depuis depuis plusieurs mois, quand ce n'est pas plus. L'inflation, qui a considérablement réduit le pouvoir d'achat des Français, et la crise énergétique, qui a fait grimper tour à tour les prix du gaz, de l'électricité et surtout de l'essence, ont été de nouvelles raisons pour les syndicats de militer pour une hausse des salaires. Mais rares sont les revendications qui ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part des patrons, et les séries de négociations annuelles obligatoires organisées dans plusieurs secteurs (énergie, transports, etc) n'ont fait que cristalliser et parfois exacerber les conflits. Tous les grévistes de janvier entendent donc militer pour obtenir une augmentation des salaires à la hauteur de leur exigence.

L'autre sujet majeur à l'origine des innombrables appels à la grève en janvier 2023 est la réforme des retraites. La présentation du projet de gouvernement, qui crispe les syndicats depuis le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, a été reportée au 10 janvier 2023, et doit annoncer le début du processus pour sa mise en place. Problème : tous les syndicats se liguent contre cette réforme, qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans ou encore la suppression des régimes spéciaux dont profitent les travailleurs de certains secteurs préparant une grève. Les mobilisations ont donc pour objectif de faire barrage à la réforme, coûte que coûte. Secteur par secteur, d'autres revendications sont également portées, à l'instar des enseignants qui veulent s'opposer à la réforme de la voie professionnelle, et contre laquelle ils ont déjà milité le 17 novembre. Mais ce n'est qu'un exemple, et ces revendications restent minoritaires.