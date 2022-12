"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 décembre 2022 [EN DIRECT]"

LOTO. Ce samedi 24 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter 7 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Les résultats seront connus vers 20h45, et seront affichés plus bas sur cette page dans les minutes qui suivent.

Alors que de nombreux Français seront réunis ce soir pour le réveillon de Noël, les plus retardataires d'entre eux ont profité de ce samedi 24 décembre 2022 pour faire leurs derniers achats de cadeaux. Et si le véritable présent ne se trouvait pas sous le sapin, mais sur votre grille de Loto ? Ce samedi, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter un jackpot de 7 millions d'euros, à condition bien sûr que vous trouviez les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. Le tirage sera effectué vers 20h20, et les résultats du Loto seront donnés vers 20h45, avant d'être affichés dans les minutes qui suivent sur cette page.

La FDJ tire également au sort 10 codes gagnants pour 20 000 euros chacun. Pour rappel, un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Il est possible de jouer ce samedi soir jusqu'à 20h15. Vous pouvez participer via le site fdj.fr, l'application officielle ou en vous rendant chez un buraliste agréé par la FDJ. Le dernier tirage gagnant du Loto a eu lieu samedi 10 décembre, il y a exactement deux semaines. Le jackpot était alors de 3 millions d'euros. Depuis, 6 tirages consécutifs ont été organisés sans que le jackpot soit remporté.

Il est utile de rappeler que vous devez être majeur pour pouvoir participer au Loto, et une carte d'identité pourra vous être demandée. Si vous ne parvenez pas à remporter le jackpot ce samedi soir, ne vous en faites pas trop car un grand Loto de Noël est organisé dès dimanche 25 décembre, avec un jackpot de 15 millions d'euros à remporter. De plus, la FDJ va tirer au sort 100 codes gagnants au lieu des 10 habituels, d'une valeur de 20 000 euros chacun. Il ne reste donc plus qu'à espérer que la chance vous sourira en cette période de fêtes !