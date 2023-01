"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 2 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Quelqu'un a-t-il remporté les 11 millions d'euros en jeu pour le tirage du lundi 2 janvier 2023 ? Les résultats du Loto sont à retrouver sur cette page.

[Mis à jour le 2 janvier 2023 à 21h26] Il semble que la chance ait déserté en ce début 2023. Du moins, du côté du Loto. Le tirage de ce lundi 2 janvier 2023 n'a pas fait d'heureux gagnant. Conséquence, ce sont désormais 12 millions d'euros qui sont proposés au tirage du Loto prévu mercredi. Pour autant, certains sont tout de même parvenu à trouver une partie du résultat du Loto ce lundi. Mieux veut donc prendre le temps de consulter les résultats du Loto avec attention, vous pourriez en effet avoir une bonne surprise !

Tirage du 02/01/2023 1 - 39 - 41 - 45 - 49 Chance : 5

Joker+ 2 595 854

Option 2nd tirage : 7 - 17 - 22 - 23 - 38

10 codes gagnants : A 1903 9501 - B 2215 2088 - B 2475 4647 - C 6256 4721 - F 1610 6075 - J 6718 2630 - K 8688 1134 - L 5780 2992 - M 0621 4422 - P 9648 3209

Si 12 millions d'euros sont proposés par la Française des jeux (FDJ) mercredi, une autre grosse cagnotte se profile. Vendredi 13 oblige, la FDJ mettra en jeu pas moins de 13 millions d'euros d'ici 10 jours. Le 13 janvier 2023, les participants du tirage du Loto pourront tenter de remporter ce beau jackpot ainsi que 50 codes à 20 000 euros. En temps normal, seuls 10 codes permettant, chacun, à leur propriétaire de remporter 20 000 euros sont tirés au sort lors de chaque tirage du Loto. Conséquence directe et pas des moindres toutefois, le prix de la grille classique grimpera à 3 euros, contre 2,20 euros habituellement.

Comment jouer au Loto ? Le mode d'emploi est très simple. Première étape, trouver 2,20 euros, soit le tarif d'une grille du Loto. Deuxième étape, se rendre dans un point de vente FDJ ou sur le site fdj.fr. Troisième étape, cocher sa grille d'au moins cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un N°Chance compris entre 1 et 10, soit en tout six chiffres, et valider sa grille avant 20h15 le jour du tirage. À noter qu'il est possible d'en jouer davantage pour augmenter ses chances, mais que le prix de la grille sera alors plus élevé lui aussi. Quatrième étape, patienter jusqu'au tirage du Loto, prévu un peu avant 21 heures, en rêvant à ce que vous pourriez faire si vous étiez riche. Cinquième et dernière étape, vérifier les résultats du Loto et, en cas de victoire, festoyer comme il se doit.