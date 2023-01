Pantin devient Pantine : vraiment ? Attention aux intox

Le maire PS de Pantin, ville de Seine-Saint-Denis changera symboliquement de nom en 2023. Un "e" sera ajouté aux lettres géantes qui ornent la ville, devenant "Pantine".

La ville de Pantin, située dans le département de Seine-Saint-Denis fait l'objet de nombreux commentaires depuis l'annonce du maire PS de la ville de renommer la ville, début janvier. Lors des traditionnels vœux de Bertrand Kern aux Pantinoises et Pantinois partagés sur Twitter, il a annoncé que pendant un an, le nom de la ville changerait de genre, s'appelant désormais Pantine.

Une décision politique provocatrice et calculée, le but étant de mettre en avant la lutte contre les inégalités homme-femme et la lutte contre les violences sexistes. Les tweets du compte officiel, généralement peu commentés, ont explosé sous la vidéo annonçant cette décision, avec plus de 1 400 réactions ce mercredi. Sur le site internet de la ville, il est précisé que cet "ajout de la lettre "e" au nom de la ville peut paraître anecdotique", mais ce changement "amène chacune et chacun à réfléchir à la place des femmes dans la société et plus généralement à la question de l'égalité". Certains élus de gauche se sont félicités de la démarche comme Clémentine Autain députée LFI de Seine de Denis. Au micro de LCI, elle vantait "un maire qui a voulu mettre en avant l'égalité hommes-femmes, ça me touche" a t-elle réagi.

Du coté de l'opposition, la décision ne passe pas. C'est également sur Twitter que Geoffrey Carvalhinho, élu LR de la ville, a dénoncé une décision prise unilatéralement, car "n'a pas été voté en conseil municipal" selon l'élu, un procédé qu'il a jugé "scandaleux". Des critiques balayées par Bertrand Kern : "C'est drôle parce que c'est l'opposition qui a proposé au conseil municipal du mois de décembre de faire de l'année 2023, l'année de l'égalité entre les femmes et les hommes", s'est-il défendu sur RTL ce 4 janvier 2023. Le maire de gauche a d'ailleurs ajouté que lors de l'envoi de ses cartes de vœux aux conseillers municipaux, il avait signé Pantine, aucune offuscation ne s'était faite entendre.

Un changement de nom de la ville, vraiment ?

Plus qu'un simple "coup de com" selon le maire ; ce changement temporaire, n'en est pas vraiment un. Le service de communication de la ville a bien confirmé à l'AFP qu'il n'y aurait pas de changement des panneaux de la ville, ni de modifications des courriers officiels. Par contre, les lettres géantes qui ornent la ville se verront attribuer un "e" supplémentaire ; de plus, lors de certains événements organisés par la ville, ce sera bien la dénomination "Pantine" qui sera mise en avant.

Il s'agit là d'une décision symbolique et non un réel changement de nom, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère des Collectivités territoriales. Du 3 au 10 décembre dernier, c'est l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui avait été renommé Paris-Anne de Gaulle pour lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap. La fille du Président était porteuse de trisomie 21.